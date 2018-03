Kaleva ostaa Lapin Kansan ja Alman kaupunkilehtiä Pohjois-Suomesta

Kaleva ostaa Alma Median lehti- ja jakeluliiketoiminnan Lapista. Kaupassa vaihtavat omistajaa Lapin Kansan lisäksi kaupunkilehdet Uusi Rovaniemi ja Lounais-Lappi sekä Alma Manu Oy:n jakeluliiketoiminta Lapin alueella.



Liiketoiminta siirtyy Alma Medialta Kalevalle huhtikuun 2018 alusta. Yhtiöt julkistivat kaupan maanantaiaamuna.



- Kauppa on luonnollinen jatkumo Kaleva-konsernin strategian toteuttamiselle, jossa haemme kasvua muun muassa kasvattamalla paikallisten julkaisujen määrää, Kaleva-konsernin toimitusjohtaja Juha Laakkonen sanoo tiedotteessa.



Viime syksynä Kaleva osti Almalta kolme lehteä: Raahen Seudun, Raahelaisen ja Pyhäjokiseudun.



Alma Media Kustannus Oy:n toimitusjohtajan Kari Juutilaisen mukaan Kaleva on entuudestaan vahva mediatoimija Pohjois-Suomessa, ja näin myös luontevin uusi kustantaja Lapin lehdille.



Henkilöstö siirtyy uuden omistajan palvelukseen niin sanotusti vanhoina työntekijöinä. Lehtiliiketoiminnassa henkilöstövahvuus on 68 ja jakelussa 88 henkilöä.



Myytävän liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2017 oli 18,7 milj. euroa. Yhtiöt eivät julkista kauppasummaa.



Lapin Kansa ilmestyy kuudesti viikossa. Rovaniemellä ilmestyvä Uusi Rovaniemi ja Meri-Lapissa ilmestyvä Lounais-Lappi ovat kumpikin kaksi kertaa viikossa ilmestyviä kaupunkilehtiä. Alma Manu Oy:llä on varhaisjakeluverkosto Lapin suurimmissa taajamissa. Sanomalehtien lisäksi jakelussa on myös kaupunkilehtiä, mainosliitteitä, kirjeitä ja aikakauslehtiä.