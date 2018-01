Kaksiosainen kapseli, bentoniittisavea ja yli 400 metriä kalliota päällä – katso kuvagalleria ydinjätteen loppusijoitusluolasta

Onkohan noiden ydinvoimaloidenkaan hyötysuhde todellisuudessa hyvä? Esimerkiksi tuota Olkiluodon uusinta osaa on rakennettu jo toistakymmentä vuotta. Jätteiden loppusijoituspaikkaa rakennettu maan alle puolen kilometrin syvyyteen sama aika. Jokainen ymmärtää kaikki nuo rakennuskustannukset niin massiivisiksi, ettei niitä voi edes ymmärtää. Loppusijoitusluola suljetaan noin sadan vuoden jälkeen. Sulkeminenkin maksaa maltaita. Voimalat varmaankin on suljettu jo paljon ennen tuota aikaa. Itse energian tuottamisen aika on lopulta aika lyhyt aika. En usko, että yhtiön omistajat maksavat noita kuluja ollenkaan. Omistajilla on vain tavoitteena nostaa alusta asti voittoja sijoituksistaan. Joku muu siis maksaa kaikki kulut. Taidanpa arvatakin ketkä? Me veronmaksajat. Vai keksisikö joku jonkun muun?