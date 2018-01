Itsemurhien määrässä huolestuttava käänne – Mielenterveysseura pelkää itsemurhien lisääntyvän tulevina vuosina

Tämä vouhotus esimerkiksi eutanasiasta lisää itsemurhia. Samoin sosiaalitanttojen päätökset lasten huoltajuuskiistoissa, jotka suurin osa päättyvät sille, joka osaa vieraannuttamisen "parhaiten", ja joka alistuu raukkamaisuudessaan manipuloimaan lapset toista vanhempaa vastaan niin, että huoltajuus ja lapset viedään pois.

Olen itse pystynyt "estämään" työelämässä vaikeuksissa olevien ihmisten itsemurhat, ja tiedän omasta kokemuksesta, että itsemurhaan on erittäin helppo päätyä sellaisten ihmisten, jotka ovat tavoitteellisia, ja jotka kokevat häviävänsä koko ajan. Valitettavasti viranomaisten apu on kaikkea muuta kuin lähellä. Ainut merkittävä apu on kuunteleminen ja rinnalla kulkeminen - se auttaa. Toinen asia on tietenkin sitten, jos on taipumusta "raskaaseen" masennukseen, siihen en osaa sanoa oikein mitään, kai siinä lääkehoito on paikallaan, mutta Suomessa käsittääkseni aivan turhaan syötellään lääkkeitä, kun "normaali" ihmisen masennusjakso voidaan hoitaa keskustelemalla ja muiden virikkeiden avulla. Tämä välillä huvittaa, "sorry vaan", että kaikilla julkkiksilla nykyään on ollut jonkinlainen masennus ja vähintään he ovat olleet koulukiusattuja, muutoin ei pääse oikein lööppeihin.