Hovioikeus: Sarjakuristajaksi kutsuttua miestä ei vangita

Helsingin hovioikeus on hylännyt sarjakuristajana tunnetuksi tullutta Michael Maria Penttilää koskevan vangitsemisvaatimuksen.

Syyttäjä vaati, että hovioikeus vangitsisi Penttilän välittömästi. Hän haluaa hovioikeuden tuomitsevan tämän törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja katsoo, että Penttilä olisi pitänyt vangita jatkamisvaaran vuoksi.

­– Penttilä on aikavälillä 1985-2009 toistuvasti vankilasta vapaaksi päästyään syyllistynyt joko tappoihin, törkeisiin pahoinpitelyihin tai niiden yrityksiin sekä törkeään raiskaukseen, hän perusteli.

Penttilä vastusti vaatimusta. Hänen mielestään jatkamisvaraa ei voi perustella hänen menneisyydellään.

Hovioikeus on tänään päättänyt hylätä syyttäjän vangitsemisvaatimuksen.

– Koska syyttäjä on hovioikeudessa esittänyt uudelleen vaatimuksensa vangitsemisesta jatkamisvaaran perusteella, syyttäjän olisi tullut perustaa vaatimuksensa seikkoihin, joihin hän ei ollut voinut vedota aikaisemmin. Syyttäjän vangitsemisvaatimuksesta ei kuitenkaan ilmene, mihin uusiin jatkamisvaaraan liittyviin seikkoihin vaatimus uudelleen vangitsemisesta perustuu, se toteaa.

– Jatkamisvaaran perusteella esitetty vangitsemisvaatimus on näin ollen hylättävä.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen ja vapautti

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi viime kesänä Penttilää vastaan nostetun syytteen törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta hylättiin. Hän oli ollut pari kuukautta asian vuoksi vangittuna, mutta hylätessään syytteet käräjäoikeus samalla vapautti hänet.

Käräjäoikeuden mukaan asiassa jäi varteenotettava epäily siitä, että Penttilä olisi laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman 17-vuotiaan tytön tappamisesta tai ainakin pahoinpitelemisestä kuristamalla.

Syyttäjä on valittanut tuosta tuomiosta hovioikeuteen ja vaatii hovioikeutta tuomitsemaan Penttilän.

Hovioikeus päättää myöhemmin, järjestetäänkö asiassa mahdollisesti pääkäsittely eli suullinen oikeudenkäynti. Varsinainen tuomio annetaan sen jälkeen.

Michael Maria Penttilä on kuristanut hengiltä 12-vuotiaan tytön, naistuttavansa ja äitinsä. Lisäksi hänet on tuomittu muun muassa lukuisista kuristamalla tehdyistä pahoinpitelyistä, törkeästä raiskauksesta ja vapaudenriistosta. Hän on tehnyt valtaosan rikoksistaan Oulussa.

Penttilä on istunut vankilassa yli 20 vuotta. Hän vapautui sieltä joulukuussa 2016. Penttilälle on vuosien saatossa tehty useita vaarallisuusarvioita, joissa hänet on toistuvasti todettu erittäin vaaralliseksi toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.