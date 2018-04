Hjallis Harkimo vahvisti eroavansa kokoomuksesta, Orpo Twitterissä: "Huonon ratkaisun teit, mutta hyvää matkaa ystäväni"

Ei politiikka tahdo sopia sellaiselle kaverille, joka on tottunut tekemään päätöksiä nopeaan tahtiin ja itsenäisesti. "Kun et ole puolueen keskiössä, olet marionetti", tämä viesti tuli Harkimolta ja se on ihan sama joka suomalaisessa puolueessa. Itseasiassa tämä pätee myös EU-politiikassa, Saksa ja Ranska päättävät ja muut vikisevät puhuttiin täällä kotimaassa sitten mitä tahansa. Lähteekö Harkimo EU-parlamenttiin - ei sitä tiedä?