Himohamstraajien täydet asunnot ovat paloturvallisuusriski – yli kymmenen tapausta tulee Oulussa ilmi vuosittain

Sairaushan tuo hamstraus on. Monesti takana traumaattisia kokemuksia, joita ei pysty käymään yksin läpi ja selviämään. Ja joillakin on joku mielenterveysongelma, ei huolehdi itsestään saatikka asunnostaan. Sitten on niitäkin joilla päihteiden käyttö, ei ole muuta mielessä kuin mistä saa lisää, ei he pysty asunnostaan huolehtimaan. Nykyään tuokin hamstraus taitaa olla lisääntymään päin, kun on yhä enempi yksinäisiä ihmisiä, täyttävät hamstraamalla tyhjyyttä.