Hevosille tehtiin oma Tinder – Hippoksen uusi jalostusjärjestelmä auttaa sopivan orin löytämisessä

Suomen hevoskasvatuksen keskusjärjestö Hippos on kehittänyt Heila-jalostusjärjestelmän, jonka avulla hevosten omistajat voivat etsiä tammoilleen sopivia oreja.

Heilassa on mahdollista valita 20 piirrettä, jota orilta toivotaan. Ravi- ja ratsukäytön lisäksi järjestelmässä voi määritellä muun muassa orin iän, säkäkorkeuden ja voittosumman.

Uuden jalostusjärjestelmän tarkoitus on varmistaa, ettei orin ja tamman sukulaisuus ole liian läheinen. Sillä on merkitystä erityisesti suomenhevosten jalostuksessa. Sen kanta on suhteellisesti pieni ja rajattu, ja sukusiitosprosentti uhkaa nousta liian korkeaksi.

Heila-järjestelmä on kokonaan suomalainen keksintö, eikä täysin samanlaista sovellusta ole muualla maailmassa. Järjestelmää kehitetään koko ajan. Tarkoitus on lisätä sinne myös kansainvälisiä tietoja.

– Suomalaiset hevoskasvattajat tekevät arvokasta työtä, ja meidän päämäärämme Hippoksessa on tukea heitä siinä työssä kaiken tavoin. Heila on työkalu kaikille hevoskasvattajille ja kehitetty nimenomaan heidän avukseen, toteaa jalostusjohtaja Minna Mäenpää Hippoksen tiedotteessa.

Suomessa on noin 75 000 hevosta ja ponia, joista lähes 20 000 on suomenhevosia. Ne ovat harrastuksen tai elinkeinon kautta mukana noin puolen miljoonan suomalaisen elämässä.

Heila-järjestelmä löytyy Hippoksen verkkosivuilta.