Harvinainen tilanne eduskunnassa: "Anteeksi rouva puhemies, onko täältä lehteriltä lupa puhua?" kysyi oululaismies

Eduskunnassa koettiin harvinainen tapahtuma, kun kansalaisaloite vakuutuslääkäreiden "mielivaltaa" vastaan oli torstaina suuressa salissa lähetekeskustelussa.

Yleisölehterillä keskustelua seurannut kansalaisaloitteen tekijä pyysi puheenvuoroa ennen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) vastauspuheenvuoroa.

– Anteeksi rouva puhemies, onko täältä lehteriltä lupa puhua? Olen ensimmäistä kertaa tällä salissa, ja tein tuon aloitteen...

Kop..kop..kop..

– Pyydän, että lehterillä ei käytetä kommentteja, varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) keskeytti lehteripuhujan kohteliaasti.

Aloitteen tekijää, oululaista Pertti Latvalaa ei kuitenkaan häädetty lehteriltä, vaan hän sai jatkaa istunnon seuraamista eduskunnan vahtimestarin valvonnassa.

"Ministeri teki älyttömän loukkauksen"

Latvala kertoi eduskuntaistunnon jälkeen Lännen Medialle, että kansalaisaloitteen tekijälle ja hänen varamiehelleen pitäisi antaa oikeus puhua, kun aloite on eduskunnan lähetekeskustelussa.

Valiokunnat voivat kutsua kansalaisaloitteen tekijöitä kuultaviksi. Latvala kuitenkin epäilee, ettei häntä välttämättä kutsuta.

– Ei kai siellä valiokunnassa ministeri Mattila ole. Hän teki puheessaan niin älyttömän loukkauksen suomalaisia vammautuneita kohtaan, Latvala sanoi.

Mattilan mielestä pitäisi keskustella siitä, ettei jääkiekko olisi niin väkivaltaista. Puheenvuoro liittyi siihen, kun Hjallis Harkimo (ln) oli ottanut esille jääkiekossa vammautuneen tilanteen.

Jos Latvala olisi saanut puheenvuoron, hän olisi kertonut eduskunnalle mielivallasta, jossa kielteistä päätöstä ei perustella muuten kuin, että se hylätään "saamiemme lääketieteellisten selvitysten perusteella.

– Siinä ei ole lääkärin nimeä eikä oppiarvoa ja lisäksi vain valitusosoitus.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan, että vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä on myös "poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja".

Kansanedustaja Jari Ronkainen on jättänyt lakialoitteen samasta aiheesta kuin eduskunnan käsittelyyn tullut kansalaisaloite.

Kansanedustaja Niilo Keränen (kesk.) ei sanaa mielivaltainen hyväksynyt.

– Päinvastoin kuin aloitteessa mainitaan, vakuutuslääkäri ei kumoa hoitavien lääkäreiden lausuntoa.

– Hoitavien lääkäreiden lausunnot ovat erittäin kirjavia eikä se, että hoitava lääkäri ilmoittaa potilaan olevan työkyvytön, riitä. Hoitavan lääkärin tulee kuvata työnteon esteet niin, että vakuutuslääkäri pystyy arvioimaan työkyvyn, vakuutuslääkärinä itsekin toiminut Keränen sanoi.

"Kunnia ja omatunto" ei muuttaisi mitään

Kansalaisaloitteessa vaaditaan myös, että vakuutuslääkäreiden pitäisi vahvistaa lausuntonsa ja todistuksensa samoin kuin muidenkin lääkäreiden vakuuttamalla ne oikeiksi kunnian ja omantunnon kautta.

Ministeri Pirkko Mattila (sin.) mukaan vakuutus- ja eläkelaitoksen lääkäreillä ei ole oikeutta tehdä päätöksiä ilman vastuuta lausunnoistaan.

– Vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkäri osallistuu päätöksentekoon vakuutuslaitoksessa samalla tavalla kuin muutkin vakuutuslaitoksen asiantuntijat ja korvauskäsittelijät. He kaikki toimivat virkavastuulla.

– Asiantuntijalääkäri on siten viime kädessä rikosoikeudellisessa vastuussa tekemisistään ja kannanotoistaan. Siksi kannanoton vahvistamisella kunnian ja omantunnon kautta ei olisi juridista sisältöä tai merkitystä eikä se lisäisi asiantuntilääkärin vastuuta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu toimenpideohjelma vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi. Huhtikuussa ministeriö asetti laajapohjaisen neuvottelukunnan jatkamaan asiantuntijalääkärijärjestelmän kehittämistä.

– Lääkkeeksi on kaavailtu laajempaa koulutusta ja sähköistä lausunnonantolomaketta. Tiedän kuitenkin lukuisia tapauksia, joissa vakuutusyhtiö on kiistänyt vammoja, joista on usean erikoislääkärin lausunto, kansanedustaja Jari Ronkainen (ps.) sanoi.