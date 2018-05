On muuten mielenkiintoista että mattila on alkanut kirjoittelemaan näitä kirjeitä ja selityksia kun vaaleihin on se vuosi. Ei kait ole aloitettu "ihmisten kuunteleminen" kun pitää miettiä miten pääsee jatkamaan kansanedustajan etuuksien nostoa vaalien jälkeen.

Valitettavasti ettei hän ole tehnyt tätä aikaisemmi, vuosi on onneksi lyhyt aika ja äänestäjät muistaa jouluisen savusaunan ikkunan twiitin aikana jolloin oikeasti olisi ollut ihan oikeitakin ministerin töitä.