Hallitus perustaa parlamentaarisen liikennetyöryhmän – oppositio hyväksynyt osallistumisen

Hallituslähteistä kerrotaan Lännen Medialle, että hallitus on päättänyt perustaa parlamentaarisen liikennetyöryhmän.



Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) ja pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ovat olleet asiassa aktiivisia ja pyytäneet oppositiopuolueita mukaan liikenneverkon kehittämistä valmistelevan työryhmän työskentelyyn.



Bernerin johtamaan työryhmään tulee yksi edustaja jokaisesta eduskuntapuolueesta. Sen puheenjohtajana on ministeri Berner. Näin ollen ryhmässä olisi enemmistö oppositiolla. Ryhmän on tarkoitus työskennellä noin vuoden ajan.



Hallituksessa päätös siitä, että parlamentaarinen työryhmä yritetään koota, tehtiin viime viikolla ministeritasolla.



Parhaillaan hallitus valmistelee Lännen Median tietojen mukaan liikennetyöryhmän toimeksiannon muotoilua, johon oppositiopuolueet sen jälkeen ottavat kantaa. Alustavasti opposition edustajat ovat hallituslähteiden mukaan vastanneet hallitukselle, että he ovat valmiita osallistumaan parlamentaariseen liikennevalmisteluun. Asia vahvistetaan oppositiolähteistä.



Parlamentaarisen liikennetyöryhmän perustaminen ei ole virallisesti hallituksen maanantai-illan strategiaistunnon asialistalla, mutta hallituslähteet arvioivat, että ministerit keskustelevat ryhmän toimeksiannosta illalla.



Oppositio edellyttää, että parlamentaarinen työskentely on ryhmässä aitoa ja että hallitus ei ohjaa toimeksiannollaan liikaa työskentelyn tuloksia haluamaansa suuntaan.



Ryhmän perustamisesta on LM:n tietojen mukaan tarkoitus tiedottaa virallisesti ennen kuin eduskunta aloittaa työskentelynsä. Valtiopäivien avajaiset ovat torstaina.



Eduskuntaryhmät pitävät omat kokouksensa keskiviikkona, jolloin eri puolueiden ryhmät päättävät osaltaan työryhmän työskentelyyn osallistumisesta.

Työskentelyajan pituudesta ei vielä päätöstä

Pääministeripuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kertoo, että keskusta kannattaa parlamentaarisen liikennetyöryhmän perustamista.



– Liikenneverkon rapistuminen on pysäytettävä. Siihen tarvitaan lisää resursseja lähitulevaisuudessa. Toisaalta Suomen autokanta on EU-maiden vanhimpien joukossa. Myös sitä pitää pystyä uudistamaan sekä liikenneturvallisuus- että ympäristösyistä. Ainakin näiden kahden ison kysymyksen ratkaisemiseksi parlamentaarinen valmistelu olisi perusteltua, Kaikkonen toteaa.



– Tämä on keskustan eduskuntaryhmän kanta, Kaikkonen sanoo.



Parlamentaarisen liikennetyöryhmän asialistalle tulisivat ainakin liikenneverkon korjausvelan poistaminen, tulevaisuuden uudet investoinnit ja tavat rahoittaa niitä sekä uusien palvelumuotojen, kuten digitalisaation, edistäminen liikenteessä.



Sen sijaan siitä käydään LM:n tietojen mukaan yhä neuvotteluja, mitä toimeksiantoon kirjattaisiin liikenteen ympäristökysymyksistä.



Yhtenä vaihtoehtona on edellyttää ryhmältä ratkaisuja siitä, miten liikenteen ilmastopäästöjä kyetään vähentämään Suomessa vuoteen 2030 mennessä.



Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema selvitys liikenneverkon yhtiöittämisestä ei olisi virallisesti työryhmän pohjapaperina, mutta ryhmä voisi hyödyntää työssään osia selvityksestä.



Myöskään ryhmän työskentelyajan pituudesta ei ole vielä olemassa päätöstä, mutta alustavasti on eri osapuolten välillä sovittu, että se työskentelisi noin vuoden verran.