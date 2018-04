Hailuodon pengertielle ei tule katuvaloja, tie merkitään sumupaaluilla ja kaidevalaistuksella – katso lista kiinteän yhteyden yksityiskohdista

Tämä suunnitelma on tehty autoille oletusarvolla että Hailuodosta-Hailuotoon on valtava autotrafiikki sillan valmistuttua. Tuleeko sinne erityinen autourheilun mekka, uusi supermarket vai mikä on suunnittelijoiden mielessä. Eikö Oulun yliopistossa enää valmistu osaavia insinöörejä joilla on visio autoilusta kymmenien vuosien päähän. Tarvitaan ehdottomasti oma kaiteella erotettu yhtenäinen kevyen liikenteen väylä.