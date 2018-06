Ex-kiekkoilija Janne Niinimaata epäillään rattijuopumuksesta

Entistä jääkiekkoilijaa Janne Niinimaata epäillään rattijuopumuksesta.

Niinimaan epäillään syyllistyneen rattijuopumukseen 31. maaliskuuta eli pääsiäislauantaina Kuusamossa. Häntä vastaan on nostettu rattijuopumuksesta syyte, jota käsitellään Oulun käräjäoikeudessa myöhemmin.

Kalevan tavoittama Niinimaa kertoo, että hän jäi iltapäivällä kiinni moottorikelkan ohjaimista. Kertomansa mukaan hän oli nauttinut edellisenä päivänä olutta ja arvioi väärin ajan, jonka alkoholin poistuminen hänen elimistöstään vaatii.

– Odotin iltapäivään kunnes tuntui, että enää ei pitäisi olla mitään.

Niinimaan mukaan hän puhalsi minimaalisen vähän yli rattijuopumuksen rajan.

– Tottakai harmittaa ja kaduttaa valtavasti. Tämä oli minulle ensimmäinen ja viimeinen kerta eli ei tule toistumaan.

Raahessa syntynyt Janne Niinimaa on maailmanmestari, olympiapronssimitalisti, sekä moninkertainen Suomen mestari ja Ruotsin mestari. Hän pelasi uransa aikana yli 800 NHL-ottelua ja hänet on aateloitu Hockey Hall of Fame Finlandiin.

Aktiiviuransa jälkeen Niinimaa on toiminut muun muassa televisiokommentaattorina, asuntosijoittajana sekä musiikkibisneksessä.