Eläkeläisnaisen alusvaatteista paljastui Helsinki-Vantaalla kymmenien tuhansien eurojen kokaiinikätkö

Huumekuriiriksi ajautunut eläkeläisnainen jäi kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla yrittäessään tuoda Suomeen 784 gramman kokaiinilähetyksen. Kokaiinin arvo katukaupassa olisi Tullin arvion mukaan ollut vajaat 70 000 euroa.



Käry kävi, kun Tulli nappasi 68-vuotiaan naisen puhuttelun perusteella tarkastukseen. Uudesta-Seelannista kotoisin olevan naisen alushousuihin ja rintaliiveihin oli tehty kätköt, joihin yli 40-prosentin vahvuinen kokaiini oli piilotettu.



Kuriiriksi naisen oli houkutellut nigerialainen mies, johon nainen oli tutustunut internetin deittipalvelun kautta. Huumeet nainen oli saanut miehen veljeksi esittäytyneeltä mieheltä Brasiliassa, mistä nainen toi huumeet ensin Portugaliin ja sieltä Espanjaan. Deittikumppanin käskystä naisen matka jatkui Suomeen.



Naisen oli määrä jatkaa lentoasemalta helsinkiläiseen hotelliin, josta vastaanottajan piti tulla hakemaan huumeet. Tulli kuitenkin iski lastiin jo lentokentällä.



Kuulusteluissa nainen kertoi menettäneensä merkittävän osan eläkerahoistaan jouduttuaan huijatuksi aiemmassa suhteessaan ja suostuneensa huumekuriiriksi rahapulan ja painostuksen vuoksi.



– Aiemmin en tiennyt tuoneeni maahan huumausaineita, mutta nyt tiedän. Luulin, että tuon joitain kemikaaleja, joista voi valmistaa ehkä huumausainetta. En tiennyt, että minut värvättäisiin tuomaan niinkin kallista huumetta, nainen selitti kuulustelussa.

Kokaiini yleistynyt voimakkaasti myös Suomessa

Kokaiinin määrä Suomen markkinoilla on lisääntynyt.



– Kokaiini on yleistynyt myös Suomessa voimakkaasti parin viime vuoden aikana. Ainakin osaltaan tähän on vaikuttanut kokaiinin hinnan tippuminen maailmalla, kertoo tulliylitarkastaja Janne Kallio.



Vantaan käräjäoikeus tuomitsi naisen tammikuussa kahden ja puolen vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä huumausainerikoksesta. Käräjäoikeus otti tuomiota lieventävänä seikkana huomioon sen, että naista oli painostettu mukaan toimintaan.



Nainen oli oikeuden mielestä kuitenkin itse valinnut jäädä deittikumppaninsa seuraan ja siten ajautunut huumebisnekseen. Nainen itse puolestaan sanoi, että häntä oli pidetty asunnossa lukkojen takana Espanjassa.



Nainen on ilmoittanut tyytymättömyyttään oikeuden tuomioon, mikä mahdollistaa valitusluvan hakemisen hovioikeudelta.