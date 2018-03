Eläkejärjestelmän uusi pommi: pätkätöitä tekeville ei kerry riittävästi eläkettä ja edessä on eläkeläisköyhyys

Alkaa vähitellen tuntua siltä, että kansalaispalkka on se vaihtoehto. Täällä on aina ollut perusajatuksena se, että ne joilla on, annetaan vielä enemmän. Kaikki riippuu työtuloista: on ansiosidonnaiset, on työeläkeet, on vaikka mitä. Nyt soten myötä saavat vielä parhaan mahdollisen hoidon veronmaksajien laskuun.