EK irtisanoi sopimuksia ammattiliittojen kanssa – ”Aika on ajanut näiden ohi”

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ennustaa suuria vaikeuksia syksyn työehtosopimusneuvotteluihin, koska Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ilmoitti keskiviikkona irtisanovansa kaikki niin sanotut keskusjärjestösopimukset.



Niissä on sovittu keskusjärjestöjen kesken esimerkiksi luottamusmiesten korvauksista tai ay-jäsenmaksujen perimisestä. Vaikka monissa työehtosopimuksissa on jo kauan päätetty asioista ilman keskusjärjestösopimuksia, pitää Eloranta päätöstä merkittävänä sekä henkisesti että käytännön tasolla,



– Totta kai se on iso periaatteellinen muutos ja antaa signaalin sopimisen kulttuurista ja yhdessä tekemisestä. Mutta meillä on melkoinen joukko työehtosopimuksia, jotka on tavalla tai toisella rakennettu yleissopimusten kautta.



EK:n johtajan Ilkka Oksalan mukaan keskusjärjestösopimuksista luopuminen on looginen seuraus siitä, että EK päätti viime vuonna luopua kokonaan keskitetyistä tulopoliittisista ratkaisuista.



– Tämä on sen jo aiemmin EK:ssa tehdyn päätöksen toimeenpanoa. Viimeisin keskusjärjestösopimus on kymmenen vuotta vanha, joten se kertoo, että aika on ajanut näiden ohi, Oksala toteaa.



EK:n jäsenliitot ovat sitoutuneet noudattamaan keskusjärjestösopimuksia nykyisen sopimuskauden loppuun. Käytännössä se tarkoittaa, että asiat sovitaan liittokohtaisesti seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa.



Syksyn liittokierroksesta on ennakoitu jo aiemmin hankalaa. Osa ammattiliitoista on kertonut hakevansa silloin korotuksia, jotka kilpailukykysopimuksen (kiky) nollalinjassa jäivät saamatta.



Kikyn oli tarkoituksena toimia päänavauksena niin sanotulle Suomen mallille, jossa vientiliitot sopivat ensin yhdessä palkankorotuksista ja muut seuraavat perässä. Metsäteollisuus ilmoitti kuitenkin keskiviikkona hylkäävänsä Suomen mallin ja tähtäävänsä puhtaaseen liittokierrokseen.



EK:n Oksala ei näe ongelmallisena, että liittokierrokselle tulee useille aloille vielä lisää neuvoteltavaa keskusjärjestösopimusten irtisanomisten myötä.



– Suurin epävakaus on, jos ei mitään tapahdu. Uskon, että suomalainen sopimisen kulttuuri kestää tämän hyvin. Mutta se tulee hoitumaan eri toimialoilla eri tavoilla.



Työntekijäpuolella luottoa hyvään lopputulokseen on vähemmän. Palvelualojen ammattiliitto PAM kuvaili sopimuksista luopumisen sytyttävän työmarkkinasodan.



SAK:n Eloranta on vakuuttunut, että sopimuksista luopuminen näkyy syksyn neuvotteluissa.



– Ilmapiiri heikkenee. Kun katsoo ensimmäisiä liittojen reaktioita, niin ne ovat olleet aika kovia. Tämä on otettu tyrmistyksellä vastaan, Eloranta toteaa.