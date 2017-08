Demarien presidenttiehdokasruletti pyörähti vauhtiin - kaikki ehdokkaat tyrmäävät Nato-jäsenyyden

SDP:n presidenttiehdokkuutta tavoitteleva kolmikko on aloittanut kampanjoinnin täydellä teholla. SDP:n presidenttiehdokaskisaan ilmoittautuneet kansanedustajat Maarit Feldt-Ranta, Tuula Haatainen ja Sirpa Paatero keskustelevat parhaillaan ensimmäisessä ehdokaspaneelissa Helsingissä.

Keskustelun alkajaisiksi ehdokkaat esittelivät syitä, miksi he ovat lähteneet mukaan kisaan. Ehdokkaat pitivät tärkeinä, että vaaleissa riittää erilaisia ehdokkaita, jotta myös ulkopolitiikasta ja arvoista syntyy kunnollista keskustelua.

Tuula Haatainen haastoi jo paneelin alkupuolella istuvaa presidenttiä Sauli Niinistöä.

- Niinistö on ollut aika vaisu, hän sanoi.

Pakotteita ei lähdettäisi purkamaan

Turvallisuuspolitiikasta koko kolmikko tuntui olevan miltei täysin samaa mieltä. Ainakin se kävi selväksi, että demaripresidentti ei seuraavien kuuden vuoden aikana ole viemässä Suomea Natoon.

- Ei ole mitään syytä lähteä Nato-jäsenyydellä horjuttamaan sitä tilannetta, mikä nyt on, Haatainen linjasi.

- Kun puhutaan Natosta, on tärkeää puhua muustakin, kuin että onko järkevää liittyä vai ei. Pitää avata, mitä se tarkoittaa rauhan, mitä sodan aikana. Esimerkiksi Viron tilanne, he ovat olleet mukana operaatiossa Afganistanissa ja Irakissa. Noin 20 miestä on tullut sinkkiarkussa takaisin. Näistä puhutaan liian vähän, kun puhutaan Natosta, Feldt-Ranta sanoi.

Paatero muistutti, että Nato ei ole turvallisuusautomaatti.

- Ei se ole niin, että Suomesta tulee soitto, että nyt tänne tarvitaan joukkoja.

Keskustelussa nousi voimalla esiin myös Suomen ja Venäjän suhde. Ehdokkaat pitivät Suomen ja Venäjän hyviä välejä tärkeinä.

Venäjä-pakotteita demariehdokkaat eivät lähtisi purkamaan.

- Pakotteet ovat keino, jota voidaan käyttää, kun ei haluta aseita käyttää, ja niitä ei pidä käyttää, Tuula Haatainen sanoi.

- Niin kauan kun Minskin sopimuksen kohdat, joita on muistaakseni noin 20, eivät toteudu, ei pakotteita ole mahdollisuutta purkaa, Sirpa Paatero sanoi.

Takana tuskainen taival

Ehdokkaat kokoontuvat seuraavan kerran yleisön eteen paneelissa Rovaniemellä ensi maanantaina. Tampereella ehdokaskolmikko on äänessä tiistaina 15. elokuuta.

SDP järjestää presidenttiehdokkaasta jäsenäänestyksen elokuussa. Äänestys järjestetään sähköisenä 7.-13. elokuuta ja postiäänestyksenä 17.-25. elokuuta.

Ehdokas nimetään puoluevaltuustossa 2. syyskuuta.

Demareilla oli pitkään vaikeuksia löytää sopivaa ehdokasta presidentinvaaliin. Monet kärkinimet kieltäytyivät alkuvuoden aikana ehdokkuudesta. Muun muassa Jutta Urpilainen, Erkki Tuomioja, Lauri Ihalainen, Liisa Jaakonsaari, Tarja Filatov ja puolueen puheenjohtaja Antti Rinne kieltäytyivät kunniasta. Eero Heinäluoma ehti kieltäytyä, harkita asiaa uudellaan ja kieltäytyä toistamiseen.

Tilanne muuttui kertarysäyksellä kesäkuussa, kun Feldt-Ranta, Haatainen ja Paatero ilmoittivat ehdokkuudestaan.

SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin ja kansanedustaja Krista Kiuru ovat kertoneet kannattavansa Haataisen ehdokkuutta.