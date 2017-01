BAE Systems: Britannian hallitus on valmis järjestämään rahoituksen Suomen hävittäjähankinnalle

Brittiläisen BAE Systemsin kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen Alan Garwood kertoo, että Britannian hallitus on valmis antamaan takauksen lainalle, jolla Suomi ostaisi eurooppalaisia Eurofighter Typhoon -hävittäjiä.



– Typhoon-hävittäjän kaltainen lentokone on kallis mille tahansa maalle. Olemme kertoneet Suomen hallitukselle, että pystymme tarjoamaan rahoituksen hankinnalle. Kun myymme lentokoneita, kohtaamme usein hallituksia, joilla on sotilaallinen tarve hävittäjille, mutta joilla ei ole niihin vaadittavaa rahaa.



– Meillä on pitkä historia työskentelystä Britannian hallituksen kanssa. Heillä on työkalu nimeltään UK Export Finance, joka tarjoaa kanssamme hyvin kustannuskilpailukykyisiä lainoja eri puolille maailmaa. Britannian hallitus takaa lainan, joka myönnetään hyvin alhaisella korolla, Garwood sanoo Lännen Medialle.



Järjestelyssä olisivat mukana brittiläiset tai muut eurooppalaiset pankit, jotka tekevät yhteistyötä UK Export Financen ja BAE Systemsin kanssa.



Hankintahetkellä

ei tarvita verorahoja



Garwood toteaa kertoneensa Suomen hallitukselle Britannian ja BAE Systemsin suunnittelemasta rahoitustarjouksesta. UK Export Financen järjestämässä rahoituksessa Suomi saisi Garwoodin mukaan halutessaan maksuvapaita vuosia, jos valtiontaloutemme tila sitä vaatisi.



– Jotkut hallitukset haluavat 2–5 vuoden mittaisia lyhennysvapaita ja maksavat sitten hävittäjiä seuraavat 20 vuotta. Voimme sopia eri järjestelyistä, jos Suomen hallitus arvioi, että sillä ei ole hankintahetkellä rahaa maksaa hävittäjiä verotuloistaan, Garwood toteaa.



BAE Systemsin sotilasilmailun ja -viestintäliiketoiminnan toimitusjohtaja Chris Boardman arvioi, että Britannian hallituksen takaama rahoitus vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa. Boardman korostaa Britannian olevan sitoutunut Euroopan puolustukseen.



– Rahoitusjärjestely vaikuttaisi myönteisesti. Suomi on maa, jonka kanssa haluamme työskennellä sotilaallisessa ja teollisessa yhteistyössä. Brittiläisenä veronmaksajana pitäisin järjestelyä ilman epäilyjä hyvänä, Boardman keventää ja lisää:



– Olemme tehneet selväksi, että olemme eurooppalaisia. Olemme lähdössä EU:sta, mutta emme Euroopasta. Vahvat siteet Suomeen ovat Britannialle tärkeitä. Uskomme eurooppalaiseen puolustukseen ja yritämme vahvistaa sitä niin hyvin kuin pystymme, Boardman kuvailee Britannian tahtotilaa Typhoon-hävittäjien myymisessä Suomelle.



”Iso osa rahasta jäisi Suomeen”



Garwood huomauttaa myös, että kauppaan kuuluisi Britannian hallituksen lainatakauksen lisäksi teollisen työn tekeminen myös Suomessa.



– Iso osa rahasta jäisi Suomeen ja investoitaisiin Patrian ja suomalaisen teollisuuden kykyyn ylläpitää konejärjestelmää itsenäisesti. Tämä sisältyy myös tarjoukseemme, Garwood avaa lisää BAE Systemsin Suomen hallitukselle kertomia asioita.



Suomi ja Britannia allekirjoittivat heinäkuussa kahdenvälisen aiejulistuksen puolustusyhteistyön syventämisestä. Viroon saapuu pian 800 brittisotilasta, ja britit ovat olleet aktiivisia niin sanotussa pohjoisessa ryhmässä, jossa Pohjoismaat ja Britannia valmistautuvat yhdessä vastaamaan uhkiin.



Eurofighter Typhoon sitoisi Suomea turvallisuuspoliittisesti Isoon-Britanniaan ja Saksaan.



Typhoon on Euroopan suurin puolustusteollisuuden hankintaohjelma, jonka suurimpia toimijoita ovat BAE Systems, Airbus Industries ja Leonardo.



Tähän mennessä kahdeksan maata on tilannut hävittäjiä yhteensä 599, joista on toimitettu maiden ilmavoimille 483.



Maittain luvut ovat seuraavat: Saksa 143/123 (tilattu/toimitettu), Iso-Britannia 160/138, Italia 96/82, Espanja 73/61, Itävalta 15/15, Saudi-Arabia 72/64, Oman 12/0 ja Kuwait 28/0.



Suomi hankkinee seuraavaa hävittäjäänsä vähintään 60 kappaletta, jotta ilmavoimiemme koko ei pienene nykyisestä. Pelkästään koneiden hankintahinnan arvioidaan kohoavan 7–10 miljardiin euroon.



Tarjolla eurooppalaisia

risteilyohjuksia



Osana Typhoon-kauppaa Suomelle tarjottaisiin mahdollisuutta ostaa eurooppalaisia risteilyohjuksia.



Storm Shadow on esimerkiksi Britannian ja Ranskan ilmavoimien käyttämä pitkän kantaman hyökkäysase, jolla pystytään tuhoamaan vahvasti suojattuja sotilaskohteita useiden satojen kilometrien päässä laukaisupaikasta.



Suomella on tällä hetkellä Hornet-hävittäjissään amerikkalaisia JASSM-risteilyohjuksia.



Suomen valtionjohto ja puolustusvoimat ovat halunneet rakentaa risteilyohjuksilla vahvan puolustuksellisen hyökkäyskyvyn. Nykyaikaisessa sodankäynnissä risteilyohjusten käyttö on hyökkäyksessä keskeistä. Storm Shadow -risteilyohjukset antaisivat Suomelle kyvyn torjua hyökkäystä tuhoamalla esimerkiksi venäläisiä ohjustukikohtia.



Mahdollisuus ostaa eurooppalaisia risteilyohjuksia olisi merkittävä, koska asevalmistajien isäntämaat antavat risteilyohjuksille vientilupia käytännössä vain kriisiajan liittolaisina pidettyihin maihin. Storm Shadow on brittiläis-ranskalais-italialainen ilmasta laukaistava risteilyohjus, jota valmistaa eurooppalainen MBDA.



BAE Systemsin kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen Garwood ei keksi yhtään syytä, miksi Britannian hallitus ei myöntäisi vientilupaa risteilyohjuksille Suomeen.