Avaruussää myrskyää – suuri revontulinäytös nähdään ehkä torstain vastaisena yönä

Avaruudessa on menossa parhaillaan avaruusmyrsky, joka näkyy Suomessa todennäköisesti komeina revontulinäytöksinä, kertoo Ilmatieteen laitos. Vastaavanlaisia häiriöitä tapahtuu avaruudessa noin kerran vuodessa. Revontulinäytöksen odotetaan alkavan torstain vastaisena yönä.

Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa kerrotaan, että Auringon pinnalla on näkynyt hyvin suuri, vakaa auringonpilkku reilun viikon ajan. Suuri pilkku sai viime viikon lopulla nopeasti kasvavan, rasavillin pilkun kaverikseen. Pilkkurypäs on kasvattanut kokoaan, ja se on roihunnut maanantaista lähtien muutaman tunnin välein.

Maanantaina pilkkuryhmässä havaittiin roihupurkaus, joka synnytti Auringon koronan massapurkauksen. Avaruustutkijoiden mukaan massapurkauksen odotetaan saavuttavan Maan magneettikehän keskiviikkoiltana tai torstain vastaisena yönä. Massapurkauksen saapumista on kuitenkin vaikea ennustaa. On siis mahdollista, että se saapuu Maan magneettikehään myöhemmin, ja parhaat revontulet nähdään perjantain vastaisena yönä.

Sääennusteiden mukaan torstain vastainen yö on Pohjois-Suomessa monin paikoin selkeä, joten revontulia on mahdollista nähdä. Perjantain vastaisen yön ennustetaan olevan pilvinen ja sateinen.

Katso paikkakuntakohtainen ennuste Kalevan Sää-sivulta.