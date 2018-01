Autojen päästömanipulaation valvonta kiristyy – katsastusta ja tienvarsitarkastuksia tiukennetaan

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kiristää dieselautojen päästömanipulaatioiden valvontaa.

Katsastusmääräyksiä tiukennetaan toukokuussa niin, että OBD-mittaus tulee pakolliseksi Euro 6 -päästöluokkaan kuuluville dieselajoneuvoille, jotka on otettu käyttöön 1.9.2016 jälkeen.

OBD-mittaus kertoo auton toiminnasta sen oman ajoneuvotietokoneen tallentamien tietojen kautta.

- Kun päästöt tarkistetaan ajoneuvon sähköisen liitännän kautta, tämä auttaa joissain tapauksissa havaitsemaan manipulaatioita paremmin, perustelee tarkastaja Tatu Siivonen Trafista Lännen Medialle.

Viranomaiset olettavat, että OBD-mittausten myötä dieselajoneuvoista alkaa paljastua aiempaa enemmän päästövikoja. Toisaalta muutos helpottaa uusien dieselautojen katsastusta ja vähentää moottorin rikkoutumisen riskiä, kun kyseisten uusien automallien savutusmittauksista samalla luovutaan.

Uusiin katsastusmääräyksiin on tarkennettu sitä, milloin ajoneuvo on arvosteltava katsastuksessa hylätyksi. Tarkennuksilla yritetään puuttua moottorien päästömanipulaatioon esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa moottorista on poistettu jokin komponentti.

Siivonen ottaa esimerkiksi ajoneuvot, joista on poistettu pakokaasun päästöjä alentavan AdBlue-lisäaineen säiliö, tai järjestelmä on tehty toimimattomaksi ja ajoneuvo on ohjelmoitu esittämään, että lisäaine on edelleen käytössä. Syynä voi olla esimerkiksi halu välttää lisäaineen ostosta koituvat kulut tai viallisen järjestelmän korjaus.

- Tällaisiahan pystytään jonkin verran silmämääräisesti katsomaan katsastuksessa, Siivonen sanoo.

Päästömanipulaatioita tarkkaillaan tienvarsitarkastuksissa

Tämäntyyppinen päästömanipulaatioiden valvonnan tehostaminen tuodaan ensi kesänä myös raskaan liikenteen tienvarsitarkastuksiin, joita poliisi ja tekniset asiantuntijat tekevät yhdessä.

- Päästömanipulaatiot otetaan tienvarsitarkastuksissa ensi kesänä tarkennetulla tavalla syyniin, ja tätä lisätään mahdollisesti myöhemmin katsastuksessa edelleen, kun saadaan ensin kerättyä tietoa siitä, kuinka näitä tapauksia saadaan poimittua tien päältä, Siivonen kertoo.

Viranomaiset arvioivat, että päästömanipulaatiot ovat voimakkaasti yleistyneet viime vuosina. Asiasta on kuitenkin vain niukasti varmaa tietoa käytettävissä.

Päästömanipulaation taustalla on monenlaisia motiiveja. Viime vuosina markkinoille on tullut runsaasti yrityksiä, jotka tarjoavat päivityksiä ajoneuvon moottorin toimintaa ohjaavaan ohjelmistoon.

Ohjelmistopäivityksillä voidaan yrittää esimerkiksi lisätä moottorin tehoa tai pienentää kulutusta. Muutokset vaikuttavat kuitenkin samalla myös päästöihin.

Turvallisuuden ja päästöjen kontrolloinnin takia ajoneuvolle pitää tehdä ohjelmistopäivityksen jälkeen muutoskatsastus. Monen autoilijan epäillään kuitenkin lyövän muutoskatsastuksen laimin, koska ohjelmistopäivitykset eivät toistaiseksi näy tavallisessa määräaikaiskatsastuksessa.

Ohjelmistopäivitysten lisäksi päästömanipulaatioita tehdään mekaanisesti. Kuvaava esimerkki löytyy Wikipedia-artikkelista, joka kertoo päästöjä vähentävään pakokaasun takaisinkierrätykseen liittyvästä EGR-järjestelmästä. Artikkelista iso osa kertoo siitä, miten järjestelmän saa kytkettyä pois päältä.

Trafi antoi määräyksen ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista lokakuussa. Määräys tulee voimaan 20. toukokuuta.

Aiemmin katsastuksen arvosteluperusteet annettiin katsastajille ohjeena. Nyt ne annetaan Trafin määräyksenä.

Juttua on muokattu 15.1. klo 11.50. Tarkennettu, että tienvarsitarkastukset koskevat raskasta liikennettä.