Asiantuntija epäilee: Lobbarit Bernerin tiehankkeen taustalla

Julkisia ict-hankkeita seurannut tuloksellisuustarkastuspäällikkö Teemu Kalijärvi Valtiontalouden tarkastusvirastosta näkee liikenteen satelliittipohjaisen seurannan riskialttiina. Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) ajaa Suomeen tiemaksujärjestelmää, joka pohjaisi autoihin asennettaviin seurantalaitteisiin.



– Jos se saadaan pystyyn, varmasti tuolla kehitetään paljon keinoja, joilla paikannusjärjestelmän voi kiertää. Ja mikäli samalla harvennetaan katsastusvälejä, sekin kontrolli heikkenee, Kalijärvi pohtii.



Hänen mukaansa projekti vaatiikin tarkkaa riskianalyysiä.



– Ja mistä nämä ajatukset ovat tulleet? On tässä varmasti eräiden firmojen lobbausta ollut taustalla.



Yleisemmin Kalijärvi muistuttaa, että julkisia ict-hankintoja tehtäessä pitäisi pohtia järjestelmien käyttötarkoitusta sen sijaan, että hankitaan teknologiaa sen itsensä vuoksi.



– Kyse on kuitenkin yleisemmästä toiminnan kehittämisestä. Pitäisi miettiä, mitä tietojärjestelmä siinä palapelissä tarkoittaa.



Mikäli suunnitelma satelliittipohjaisesta seurannasta toteutuu, se olisi laajuudessaan varsin poikkeuksellinen. Valtakunnanlaajuiset, koko autokantaa koskevat ratkaisut ovat nimittäin maailmassa vähintäänkin harvinaisia.



– Käytännössä kaikki konkreettisesti toimivat järjestelmät liittyvät raskaaseen kalustoon. Pienimuotoisemmista kokeiluista en osaa sanoa, kertoo liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tietojohtaja Juha Kenraali.



Esimerkiksi Saksassa käytössä on raskaan liikenteen satelliittipohjainen seuranta. Sen käyttöönottovaiheessa oli kuitenkin runsaasti vaikeuksia, ja hanke viivästyi aikataulustaan, kertoo VTT raportissaan.



Maan henkilöautoliikenteessä rahat kerätään muulla tavoin.



Saksan kaltaista järjestelmää on aiemmin suunniteltu myös Hollantiin, mutta sen toteutusta ovat viivyttäneet järjestelmän monimutkaisuuden, luotettavuuden ja kustannussyiden sekä yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset.



Kenraali ei kuitenkaan pidä mahdollisesti toteutettavaa ict-projektia mitenkään erityisen ongelmallisena.



– Tässä on aika paljon viitteitä siitä, että vaikka liikenteen määrää lisättäisiin, asia ei hankaloituisi kovin paljoa. Totta kai volyymit pitää ottaa huomioon, hän korostaa.