Arviolta 20 000 suomalaisen vaihdettava verenpainelääkkeensä mahdollisen syöpäriskin vuoksi

Kun hiukan panostaa liikuntaan ja ruokavalioon, niin nuo lääkkeet voi heittää hevonvettiin samantien.

Ei todellakaan kannata popsia verenpainelääkkeitä vaivaan, johon voi itse vaikuttaa. Tottakai on myös oikeaa verenpainetautia, mutta suurin osa popsii noita turhaan, koska lekuri vaan on sitä mieltä, että on hyvä syödä.

Minulle alkoivat noita tyrkyttää, mutta eipä tarvi rouskuttaa, kun hiukan muutti elämäntapaa.