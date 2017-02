Sdp:n puoluekokous ei kannata lihaveroa, vaikka etenkin nuoremman polven puoluekokousedustajat yrittivät vakuuttaa vanhempia tovereitaan lihaveron tarpeellisuudesta ja tulevaisuuteen katsomisesta.



– Naurakaa vaan, naurakaa niin paljon kuin sielu sietää. Kuulin kun tuolla puhuttiin, että nuo nuoret ovat niin ihania, kun ne yrittävät niin muuttaa maailmaa. Lihansyönti on suurin ilmastouhka ja te vain nauratte sille, helsinkiläinen puoluekokousedustaja Timo Kontio sanoi.



Kontio sanoi, että hän 34-vuotiaana valkoisena heteromiehenä edustaa ryhmää, jonka pitäisi tuoda makkarapaketti pönttöön ja ajatella, että hänellä on oikeus syödä hampurilainen tai 400 gramman pihvi halutessaan.



– Älkää ajatelko sitä 400 gramman pihviä, vaan ajatelkaa pitemmälle tulevaisuuteen.



Lihaveroa puolustettiin sillä, että se edistää kasvissyöntiä ja on konkreettinen politiikkatoimi kestävän kehityksen puolesta.



Lihaveroa vastustava Eero Pirttijärvi esittäytyi vahvasti työläistaustaisena henkilönä, jolla on vankka kosketus maatalousyrittäjiin.



– Pohjois-Pirkanmaalla minulla on ystävä- ja tuttavapiirissäni maatalousyrittäjiä, jotka ovat velka- ja konkurssikierteessä. He taistelevat oman elinkeinonsa puolesta. Älkää naurako myöskään heille. Ajatelkaa myös heidän lapsiaan ja lapsenlapsiaan.



Samaa mieltä oli uusmaalainen Mirja Suhonen.



– Pienviljelijät ovat kärsineet jo Venäjän pakotteista. Miksi tekisimme lihaverolla heidän elämänsä vielä hankalammaksi?



Puheenjohtajaehdokas Tytti Tuppuraisen kampanja-avustajana olleen helsinkiläisen puoluekokousedustaja Maria Nyroosin mielestä on turhaa pelottelua uhata työpaikkojen menetyksellä, jos puolustetaan puhdasta luontoa ja terveellistä ravintoa.



– Niitä työpaikkoja tulee kasvintuotannon puolesta. Nyhtökaura on ostettu loppuun kauppojen hyllyiltä.



Talous-, vero-, elinkeino-, kuluttaja- ja energia-aloitteita käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja Hannele Kerola sanoi, että nuorten tavoite kasvissyönnin lisäämiseksi on aivan oikea. Sen sijaan lihaveroa Kerola ei pitänyt tehokkaana keinona tavoitteeseen pääsemiseksi.



– Suomessa ei voi päättää veroa, jos ei osata yksityiskohtaisesti rajata, mitä lihaverolla verotetaan. Kuluttajien käyttäytymistä verolla ei voi ohjata, paitsi jos vero on todella korkea. Silloinkin köyhä voi jättää lihan ostamatta, mutta hyvätuloiset sitä edelleen ostavat.



Kerola muistuttaa, että Tanskassa lihavero oli käytössä vuoden. Siitä kuitenkin luovuttiin juuri sen vuoksi, että veron rajaaminen oli niin hankalaa. Eli koskisiko vero punaista lihaa vai kaikkea lihaa vai kaikkia tuotteita, joissa on vähänkin lihaa?



Lihaveroa vastustanut Pirkanmaalainen Mikko Lehtonen sanoi, että vain hyvätuloisilla on varaa syödä eettistä ruokaa ja muistutti, että sdp on vähävaraisten ihmisten puolue.



Lehtonen myös muistutti, että Suomessa lihantuotanto on eettisesti kestävää.