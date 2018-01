Aktiivimalli näyttää aktivoineen myös kansanedustajien sopeutumiseläkkeitä vastustavan aloitteen – kerää nyt rajusti allekirjoituksia

Kansalaisaloite kansanedustajien sopeutumiseläkkeiden poistamisesta kerää kovaa vauhtia allekirjoituksia.

Aloite on pantu vireille jo viime vuoden elokuussa. Aloite keräsi pitkään allekirjoituksia varsin vaisusti, mutta joulukuun 27. päivän tienoilla allekirjoituksiin tuli kova nousupiikki, joka on jatkunut siitä asti: kun 26.12. allekirjoituksia oli alle 8 000, nyt niitä on jo yli 30 000.

Jotta aloite etenisi eduskuntaan, sen olisi kerättävä yli 50 000 allekirjoitusta. Nykyisellä tahdilla tuo raja rikkoutuu, vaikka siihen onkin vielä matkaa reilusti. Aloite on vireillä 11. helmikuuta saakka.

Sopeutumiseläkkeet ovat olleet syksyn mittaan julkisuudessa, mutta varsinainen piikki allekirjoituksiin näyttää tulleen samoihin aikoihin, kun kovan kannatuksen saanut aloite aktiivimallin kumoamisesta pantiin vireille.

Aloitteella on jo yli 116 000 kannattajaa. Voi hyvinkin olla, että kansalaisaloite.fi-palvelussa huomiota sai samalla sopeutumiseläkkeitä koskeva aloite.

Sopeutumiseläkkeiden poistamisessa vaativassa aloitteessa todetaan, että ehdotetun lakimuutoksen on tarkoitus kannustaa sopeutumiseläkkeeseen oikeutettuja kansanedustajia työllistymään edustajantehtävien jälkeen.

Toisena tavoitteena aloitteessa on valtiontalouden säästöt, kun sopeutumiseläkkeitä ei enää tarvitse maksaa.

Aloitteessa myös todetaan, että eduskunnan arvostuksen kannalta nykyinen sopeutumiseläkejärjestelmä on syytä lopettaa.

"Nykyisellään sopeutumiseläkejärjestelmä synnyttää säännöllisesti yhteiskunnallista keskustelua kansanedustajien oman edun tavoittelusta. Sopeutumiseläkkeiden poistaminen nostaa kansanedustajien ja eduskunnan arvostusta."

Nykykäytännön mukaan ennen vuotta 2011 kansanedustajana ollut voi saada sopeutumiseläkettä, jos hän ei työllisty työmarkkinoilla. Ehtona on, että henkilö on toiminut kansanedustajana vähintään seitsemän vuoden ajan. Sopeutumiseläkettä maksetaan vain siltä osin kuin eläke ei yhdessä ansiotulojen kanssa ylitä kansanedustajan eläkkeen enimmäismäärää.

Julkisuudessa on ollut esimerkkejä tapauksista, joissa useiden tuhansien eurojen sopeutumiseläkettä nauttiva henkilö vaikuttaa tekevän säännöllisesti töitä, mutta nostaa samalla sopeutumiseläkettä. Tämä on mahdollista, jos töistä ei makseta ansiotuloa. Iltalehti on esimerkiksi kertonut, että ex-kansanedustaja Tuija Nurmi (kok.) tekee yrityksensä kautta lääkärin töitä ja nostaa samalla sopeutumiseläkettä.

Niille kansanedustajille, joiden ura edustajana on alkanut 1.3.2011 jälkeen, ei makseta sopeutumiseläkettä, vaan sopeutumisrahaa. Sopeutumisrahaa maksetaan edustajantoimen pituudesta riippuen enintään kolmen vuoden ajan edustajantoimen päättymisestä.