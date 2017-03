Ainutlaatuinen arkisto päätyi räntäsateeseen Turussa – mukana maailman laajin saamelaiskokoelma

Ainutlaatuinen, kymmenien vuosien ajalta kerätty muistitiedon kokoelma on ilmeisesti osittain tuhoutunut Turussa sattuneessa arkistokatastrofissa.



Turun yliopiston sisäilmaongelmista kärsinyttä Fennicum-rakennusta on tyhjennetty, ja Folkloristiikan ja uskontotieteen TKU-kokoelma odotti siirtoa välivarastoon, kun rakennusta tyhjentävä muuttopalvelu jostain syystä kantoi osan kokoelmaan kuuluvista kelanauhoista ulos.



Arkistotyöntekijä löysi nauhat räntäsateen kastelemalta roskalavalta tiistaina.



– Onhan se selvää, että ne nauhat, jotka ovat märkiä, ovat märkiä. Ei niitä todennäköisesti pysty pelastamaan, kuvailee Turun yliopiston uskontotieteen yliopistonlehtori Tiina Mahlamäki.





Professori Lauri Honkon perustama TKU-kokoelma sisältää Turun yliopiston verkkosivujen mukaan noin 11 000 tuntia ääninauhoja, 800 kappaletta ääninauhoja, sekä 13 500 valo- ja diakuvaa.



Kyse on haastatteluaineistosta, jota uskontotieteen, folkloristiikan ja kansatieteen tutkijat ovat keränneet pääasiassa Turun lähiympäristöstä, muualta Suomesta ja Suomen lähialueilta 1950-luvulta lähtien.



Yliopiston verkkosivujen mukaan kokoelma sisältää aineistoa muun muassa herätysliikkeistä, siirtolaisista, inkeriläisten kulttuurista ja esimerkiksi anorektisten ihmisten maailmankuvasta.



– Muistitietoa. Ihmisten puhetta elämästään, uskomuksistaan ja kokemuksistaan, ja sellaisenaan ainutlaatuista, Mahlamäki kuvailee aineistoa.



Mahlamäen mukaan neljännes kokoelmasta oli ehditty pakata, mutta muuttomiehet olivat keränneet loput ulos vietäväksi. Jossain vaiheessa arkistotyöntekijä oli tullut paikalle keskeyttämään tilanteen.



– En osaa sanoa vielä tarkemmin määristä, mutta kaikkea ei oltu ehditty heittää ulos. Isoja määriä siellä oli sekä ääntä että liikkuvaa kuvaa, Mahlamäki kuvailee.





Vain osa TKU-kokoelmasta oli ehditty tallentaa digitaaliseen muotoon ennen tämän viikon katastrofia.



– Koska aineistoa on niin valtavia määriä, niin kaikkea ei oltu vielä digitoitu, vaikka digitointia on tehty pitkään, Mahlamäki kertoo.



Roskalavalle on siis todennäköisesti päätynyt vettymään myös sellaisia tallenteita, joista ei ole digikopioita.



– Se on sitten hävinnyttä aineistoa, Mahlamäki toteaa.



TKU-kokoelman arvokkain osa on saamelaisilta kerätty uskomusaineisto, joka on maailmanlaajuisestikin merkittävä. Missään muualla maailmassa ei ole yhtä suurta äänitekokoelmaa saamelaisten kansanperinteestä.



– Korostan, että se aineisto on turvassa, se kopioitiin ja digitoitiin ensimmäisenä, Mahlamäki kertoo.



Alan pääarkisto Suomessa kuuluu Suomen Kirjallisuuden Seuralle, mutta Mahlamäen mukaan Turun yliopiston TKU-kokoelma on sen jälkeen valtakunnan arvokkaimpia.



– Tämä on niin iso kokoelma ja pitkään kerätty, että kyllä se on Suomessa kärkipäätä.



Mahlamäen mukaan vahingoista tehdään alustava arvio tänään iltapäivällä.