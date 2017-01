Aarnio: Autojen gps-valvonta vaatinee perustuslain muuttamista

Hyppönen on oikeassa seurantaa on jo vaikka kuinka paljon, eri asia sitten käytetäänkö dataa mihinkään. Mutta itse seurantaa tuo ei juurikaan lisäisi. Ja muutenkin tämän keskustelun painopiste on ihan väärässä asiassa. Todellinen ongelma on se rahastusoikeuden siirtäminen yksityiselle sektorille, joka voi tarkoittaa vaikka jotain pohjatonta veroparatiisiyhtiötä ja tämän seurauksena valtio pidemmällä ajalla menettään kokonaisuudessan useita miljardeja verotuloja.