Äänestyspaikat ovat nyt auki - muista nämä asiat, kun lähdet äänestämään!

Ollaanpa nyt ihan oikeasti ja aidosti rehellisiä. Seuraavien asioiden pitäisi vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen sivistysvaltiossa, jossa haetaan linjaa Suomen tulevaisuuteen.

FAKTA 1: Nyt ollaan valitsemassa Suomelle presidenttiä. Käytännössä presidentin tehtäviin osaaminen riittää Väyrysellä, Niinistöllä ja Vanhasella. Muilla ei riitä alkuunkaan.

FAKTA 2: Väyrynen on ainoa vastaehdokas Niinistölle, koska heidän poliittinen linja on eri. Vanhanen on Niinistön kanssa samalla linjalla ja on täten myötäehdokas.

A. Sotilaallinen liittoutuminen, EU:n liittovaltio, holtiton maahanmuuttopolitiikka ja ankaran kova oikeistolainen sisäpolitikka ovat Niinistön linja. Tämä on tullut selkeästi esille vaikka koukeroisesta puheesta se on pitänyt erikseen poimia, niin ja käytännön teoista.

B. Väyrysen linja on sotilaallinen liittoutumattomuus, vallan palauttaminen kansallisvaltioille/itsenäisyyden varjeleminen, kontrolloitu maahanmuuttopolitiikka ja tasapuolinen EI ERIARVOISTAVA sisäpolitiikka. Tämäkin on tullut selväksi.

Nyt kannattaa sekä osaamisen että poliittisen linjan vuoksi keskittää äänet Väyryselle, jotta hän ehtii varmuudella Haaviston ohi, ja saadaan merkityksellinen toinen kierros vaaleissa ja päästään ruotimaan linjaeroja. Se on AITOA demokratiaa.