Äänestä: Mikä on Oulun alueen paras baari?

Oulun alueelta löytyy laaja kattaus baareja, pubeja ja muita kuppiloita. Suurin keskittymä on luonnollisesti kaupungin keskustassa, mutta myös lähiöissä on tarjolla varteenotettavia kapakoita janon sammuttamiseksi.



Nyt on korkea aika ottaa selvää oululaisten suosikkikuppilasta. Mikä on mielestäsi Oulun alueen paras baari?



Alla olevasta listasta löytyvät baarit sijaitsevat kanta-Oulun alueella. Jos suosikkiasi ei löydy listasta, niin voit ehdottaa sitä alapuolella sijaitsevassa tekstikentässä.



Äänestäjien kesken arvotaan elokuvalippuja. Arvontaa varten tarvitsemme yhteystietosi. Niitä ei käytetä muihin tarkoituksiin.

Puuttuuko jokin baari listasta? Kerro se jutun alla olevaan kommenttilaatikkoon.