10 syytä, miksi juomista on helpompaa puolustella ja suvaita kuin tupakointia

Tupakoitsijoita vainotaan, kun taas juomareita hyysätään. Silti alkoholin yhteiskunnalle ja yksilöille aiheuttamat haitat ovat monin verroin vakavammat.

Tätä mieltä on moni suomalainen. Esimerkkeinä mainitaan tupakoinnin rajut rajoitukset ja tupakka-askeihin painetut sokkikuvat.

Alkoholin juomista valtiovalta on pyrkinyt sen sijaan lisäämään muun muassa esityksellä alkoholilain uudistukseksi. Lisäksi viinien, viskien ja oluiden juomista pidetään hienoina harrastuksina. Niille on omia kerhoja ja klubeja sekä nettisivustoja.

Tupakkakerho tai harrastajasivusto www.rooki.fi olisi näinä aikoina makaaberi ajatus.

Tässä on 10 syytä, joiden nojalla juomista on helpompaa puolustella ja suvaita kuin tupakointia:

1. Tupakka maistuu hyvin pahalle. Se alkaa tuottaa käyttäjälleen mielihyvää vasta, kun siitä on tullut riippuvaiseksi. Sen sijaan esimerkiksi saunan jälkeen siemaistu kylmä lagerolut voi maistua jo lähtökohtaisesti hyvälle.

2. Tupakan savu ja tupakoitsija itse haisevat. Haju tarttuu. Viinien yhteydessä puhutaan puolestaan "bukeesta", jota tuoksutellaan sivistyneesti. Epämiellyttävän hajuiseksi alkoholi muuttuu vasta, kun sitä juodaan liikaa - tai krapula-aamuna.

3. Tupakoinnin aloittamiselle on mahdotonta keksiä yhtään järkisyytä. Maltillinen alkoholin käyttö on sen sijaan tietyissä sosiaalisissa tilanteissa omiaan poistamaan estoja ja vapauttamaan tunnelmaa.

4. Tupakkateollisuus toimi härskisti väittäessään viimeisen asti, ettei tupakka tapa. Alkoholiteollisuus ei ole kieltänyt liikakäytön aiheuttamia vakavia terveyshaittoja.

5. Kun kulutus valistuneissa länsimaissa kääntyi laskuun, tupakkateollisuus alkoi takoa tulosta markkinoimalla tuotteitaan kehitysmaissa. Se on moraalitonta. Alkoholiteollisuus tekee toki samaa, mutta fiksummin.

6. Tupakoinnin hengenvaarallisuudesta on yksiselitteistä näyttöä. Alkoholin kohtuullisen käytön terveyshaitat eivät ole yhtä selviä. Punaviinilasillisen ja konjakkitilkan yhteydessä puhutaan joskus jopa terveellisyydestä.

7. Toisin kuin joskus aikaisemmin, tupakoinnissa ei ole vuonna 2017 mitään tyylikästä. Rappioromantiikka on totaalisesti "out". Sen sijaan esimerkiksi pienpanimo-oluiden ja alkuviinien nautiskelu on mitä suurimmassa määrin "in".

8. Passiivinen tupakointi voi aiheuttaa suoria terveyshaittoja myös muille kuin tupakoitsijalle itselleen. Juomisen ulkopuolisille aiheuttamat terveyshaitat ovat moniselitteisempiä.

9. Yhteiskunta ja kauppa saavat alkoholituotteista enemmän vero- ja myyntituloja kuin tupakkatuotteista.

10. Tupakkatuotteet ovat aina kalliita. Alkoholijuomien hintahaitari on huomattavasti leveämpi.