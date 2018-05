Suomen naisten lentopallomaajoukkue on voittanut Kultaisen Euroopan liigan ottelussa Kroatian 3-1. Turussa pelattu ottelu meni Suomelle erälukemin 25-18, 24-26, 25-15, 25-19.

Suomi on pelannut Euroopan liigassa neljä ottelua, joista se on voittanut kolme. Ainoa tappio on tullut Kroatialle, joten Suomi maksoi samalla kalavelkoja. Suomi johtaa lohkoaan ennen myöhemmin keskiviikkona pelattavaa Ranska-Unkari-ottelua.