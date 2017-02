Neziri aitoi Suomen mestariksi

Yleisurheilun SM-hallikilpailut saatiin päätökseen sunnuntaina Jyväskylässä. Naisten pika-aidoissa jo kolmas urheilija alitti Belgradin EM-hallikisojen tulosrajan.

Reetta Hurske pinkaisi jo alkuerissä ajan 8,17, millä pääsee Lotta Haralan ja Nooralotta Nezirin seuraksi EM-karkeloihin. Finaalissa nähtiin draamaa, kun sekä Harala että Hurske liputettiin kisasta ulos varaslähdön vuoksi. Lopulta voittajaksi juoksi odotetusti Neziri ajalla 8,08.

- Vähän siinä oli outo olo, kun jo kolmatta kertaa kyyristyi lähtöön. Kausi on ollut hankala, niin olisi ollut kova mitata vauhti tyttöihin. Mestaruus tietenkin lämmittää, Neziri totesi.

- EM-kisoissa taso on kova. Tällä vauhdilla ei ehkä ihan finaaliin asti pääse. Pikkaisen pitää siis vielä kuntoa virittää. Finaaliin tietenkin haluan, kun siellä jo kahdesti olen ollut.

Miesten pika-aidoissa voittoon juoksi Elmo Lakka ajalla 7,84.

- Neljäs perättäinen mestaruus lämmittää mieltä. Aika ei ehkä ollut kummoinen, mutta ihan puhdas juoksu se oli. EM-kisoihin haluan lähteä, mikäli valmentaja sen kokee järkeväksi, Lakka jutteli.

Kuulantyöntäjä Arttu Kangas käytti viimeisen option ja lunasti niin ikään paikkansa EM-kisakoneeseen. Kangas pukkasi Suomen mestariksi tuloksella 20,18.

- Viimeinen mahdollisuus tämä minulle oli ja onneksi se raja tuli. Nyt on tosi hyvä fiilis. Kolmen kisan ajan meininki on ollut koko ja nousujohteista. Se oli nappityöntö. Tämä on varmasti lähellä tämän hetken potentiaalia, Kangas summasi.

Juoksijalupaus säväytti

Vasta 16-vuotias Samuel Purola säväytti 200 metrin kilpailussa. Lukion ensimmäistä luokkaa käyvä Purola kukisti vanhemmat kilpakumppaninsa ja juoksi SM-kultaa ajalla 21,29.

- En kyllä yhtään uskonut noin kovaan aikaan saati sitten mestaruuteen. Kyllä tästä tulee kovasti uskoa tulevaisuuteen. Kesällä sitten lähden tavoittelemaan 21 sekunnin alitusta, Purola povasi.

Myös seiväspaikalla nähtiin nuorta voimaa. 19-vuotias Urho Kujanpää hyppäsi mestariksi kovalla tuloksella 555.

- Tavoite täyttyi, kun tulos oli lähempänä kuutta kuin viittä metriä. Osasin kyllä odottaa hyvää tulosta. Kesällä haetaan sitten Lontoon MM-rajaa (570), vaikka toki nuorten EM-kisat ovat päätähtäin, Kujanpää sanoi.

Tuplamestariksi Jyväskylässä loikki Simo Lipsanen, joka taivutti pituudesta kultaa tuloksella 7,76. SM-kultaa Lipsanen nappasi myös lauantaina kolmiloikasta. Saman tempun teki naisten puolella Kristiina Mäkelä.

Juoksuradalla tuplamestariksi viikonlopun aikana juoksivat Karin Storbacka (1 500m ja 3 000m) sekä Markus Teijula (800m ja 1500m). Naisten 200 metrillä voittajaksi tykitti Jonna Berghem ajalla 24,26.

Naisten 4x200 metrin viestissä Helsingin IFK tehtaili Suomen ennätyksen 1.37,53. Miehissä voittoon juoksi Jyväskylän Kenttäurheilijat ajalla 1.28,56.