Meri-Toppilan frisbeegolfrata on ilkivallan vakiokohde – rataa on sabotoitu jo vuosia

Meri-Toppilan frisbeegolfradalle tehdään toistuvasti ilkivaltaa. Oulun kaupungin ja paikallisten seurojen ylläpitämä rata on kohdannut tuhotöitä jo usean vuoden ajan, kertoo Oulun frisbeeseuran hallituksen puheenjohtaja Toni Kariniemi.

– Ilkivallalla on pitkä historia. Radan keppejä on potkittu kumoon, revitty irti ja nakeltu metsiin ja ojiin jo useamman vuoden ajan, Kariniemi kertoo.

Oulussa on kuusi 18-väyläistä frisbeegolf-rataa. Kariniemen mukaan Meri-Toppilaan kohdistuu eniten ilkivaltaa. Tuhotyöt ovat siellä lähes päivittäisiä.

Lajia kisaava Ville Kilpijärvi BSC Disc Golf Teamista on todistanut rataan kohdistuvaa vandalismia jo pitkään. Kilpijärvi on yksi useista lajin harrastajista, jotka huoltavat rataa vapaaehtoisesti. Ilkivalta on ollut jo kauan systemaattista, hän kertoo.

– Joulukuussa kävin laittamassa radalle tuplakepit, uudet spraymaalit ja lumirakennelmat. Parin päivän sisällä rakennelmat oli potkittu, spraymaalit levitetty ja kepit heitetty pois. Tuhoon oli nähty selvästi vaivaa, Kilpijärvi kertoo.

Ilkivallan tekijöistä on epäily

Ilkivallan tekijöistä ei ole varmaa tietoa. Tuhotöistä ei ole saatu Kariniemen ja Kilpijärven mukaan ketään kiinni.

– Meri-Toppilassa on kyllä epäilys, että kyseessä olisi joku tietty henkilö, Kariniemi kertoo.

Kariniemen tiedossa ei ole, että ilkivallasta olisi tehty rikosilmoitusta.

Radalla tehty ilkivalta tekee harrastuksesta vaarallisempaa, kun ratojen opastus heikkenee. KUVA: Jukka Leinonen

– Vahingot ovat kertaluontoisesti niin pieniä, että tuskin ne edes poliisia kiinnostaisivat. Pidemmällä aikavälillä tämä on toki ongelma, hän toteaa.

Kariniemi ja Kilpijärvi pitävät vandalismia harmillisena asiana. Frisbeegolftoiminta pyörii Oulussa pitkälti talkoovoimin.

– Oulussa on hyvät olosuhteet harrastaa tätä lajia. Ikävää, että näitä tuhotaan, hän toteaa.

Kilpijärven mukaan ratojen sabotointi ei estä pelaamista, vaan tekee siitä ainoastaan vaarallisempaa.

– Mitä heikompi ratojen opastus on, niin sitä huonompi turvallisuus. En tiedä, osaavatko sabotoijat ajatella asiaa tältä kantilta, hän sanoo.

Kilpijärvi ei osaa sanoa, mistä säännöllinen ilkivalta johtuu.

– Jollakin on jotain tätä lajia tai harrastajia vastaan. Onko se sitten se, kun kasvavana lajina vallataan uusia puistoja, hän pohtii.