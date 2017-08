Maantiepyöräilyn olympiavoittaja kärähti dopingista

Maantiepyöräilyn olympiakultaa Pekingissä 2008 juhlinut espanjalaispolkija Samuel Sanchez on kärähtänyt kilpailun ulkopuolisessa dopingtestissä, kansainvälinen pyöräilyliitto UCI kertoi torstaina. Sanchez on väliaikaisessa kilpailukiellossa, kunnes B-näyte on analysoitu.

Sanchez, 39, on ottanut pitkällä ammattilaisurallaan 29 voittoa, mutta niistä vain yhden neljän viime vuoden aikana. Suurissa ympäriajoissa hänen paras kokonaissijoituksensa on kakkossija vuoden 2010 Ranskan ympäriajosta.

Sanchezin oli määrä ottaa osaa lauantaina alkavaan Espanjan ympäriajoon, mutta kolmiviikkoinen kisa jää nyt väliin.