Kempeleläinen Pertti Sankilampi on seitsemän paralympiakullan mies – "Olen nähnyt, mihin ihmiset pystyvät"

Pertti Sankilampi kuunteli vuonna 1976 Maamme-laulua ensimmäisenä suomalaisena hiihdon paralympia-voittajana.

72-vuotiaan kempeleläisen elämä jakaantuu aikaan ennen ja jälkeen reisiamputaation. Hän on hiihtänyt tasatyönnöllä jo kaksi ja puoli kertaa maailman ympäri.

– Olen nähnyt, mihin ihmiset pystyvät ja mitä he voivat saavuttaa. Olen nähnyt uskomattomia suorituksia, hän sanoo.

Talvi oli 23. helmikuuta 1976 Ruotsin Örnsköldsvikissä kauneimmillaan. Lunta oli riittävästi myös kaupungin keskusaukiolla.

Nuori kuningas Kaarle Kustaa saapui jakamaan kisojen ensimmäiset mitalit olympiafanfaarin saattelemana.

Kolme siniristilippua nostettiin salkoon. Maamme-laulu soi.

Kun 30-vuotias kempeleläinen Pertti Sankilampi seisoi korkeimmalla korokkeella, hänen päässään risteili lukemattomia ajatuksia. Sisällä oli ylpeyttä ja iloa, mutta samalla myös vahva ymmärrys elämän arvaamattomuudesta ja ihmeellisyydestä.

Hän herkistyi silloin niin kuin hän herkistyy nyt 72-vuotiaana kodissaan Kempeleen Rajakorventiellä.

– Kyllä se on...

Sankilampi selailee leikekirjoja, vaikka kaikki on tarkasti mielessä. Hän on kokenut ja vuolassanainen puhuja, mutta ääni alkaa horjua.

– Sain olla esikuvieni kanssa samalla palkintopallilla, kun Maamme-laulu soi. Mitä kaikkea oli tapahtunut... ja mikä kunnioitus minulla oli näitä sotainvalideja kohtaan.

Sankilampi kruunattiin tuolloin hiihdon ensimmäiseksi paralympiavoittajaksi. Hän voitti ylivoimaisesti reisiamputoitujen kymmenen kilometrin kultaa.

Muut mitalistit olivat Otto Malkki ja Tauno Seppänen, sotainvalideja molemmat.

Tällä viikolla Sankilampi soitti Mikkelin veljeskotiin, esitteli itsensä ja kysyi, vieläkö muistat.

– Terve, Pertti! Mitä kuuluu, 99 vuotta elokuussa täyttävä Otto Malkki vastasi.

On olemassa aika sitä ennen ja sen jälkeen. Se on joulukuun 15. päivä 1966, jolloin kempeleläisen hiihtolupauksen elämä muuttui Oulun lääninsairaalassa.

Vasemman jalan amputointi tehtiin niin ylhäältä kuin mahdollista, sillä luusyövän pelättiin lähettävän aggressiivisesti etäpesäkkeitä.

Operaation jälkeen Sankilampi kuului siihen 15 prosentin ryhmään, jolla on mahdollisuus elää yli viisi vuotta.

Syntymälahjaksi saatu positiivisuus ja perhe veivät nuorta miestä eteenpäin elämässä.

Joulupäivänä hän kävi kyynärsauvojen avulla ensimmäisen kävelylenkkinsä. Matkaa kertyi kaksi kilometriä.

Nuorukaisena Sankilammen tavoitteena oli voittaa hiihdon olympiakultaa. Haave rysähti äkillisesti ja lopullisesti alas vuonna 1966.

Menestyksekäs kilpaurheilija hänestä silti tuli.

Talviparalympialaisia oli yritetty järjestää 1968 Grenoblessa ja 1972 Chamonix’ssa, mutta suunnitelmat olivat kaatuneet. Kun tieto vuoden 1976 Örnsköldsvikin kisoista tuli, suomalaiset aloittivat tehovalmennuksen.

Myös Sankilammen harjoituspäiväkirjan merkinnät lisääntyivät talvella 1974–1975.

Vuonna 1974 hän oli ollut nopein MM-kisoissa, mutta tulokset eivät tänäkään päivänä tunnusta asiaa, koska neljä siviilissä vammautunutta suomalaista hiihti kilpailun ulkopuolella. Sota- ja siviili-invalidit edustivat Suomea kahdessa eri joukkueessa.

Tapauksesta nousi kohu, josta oli lopulta suuri hyöty. Yhtäkkiä vammaisurheilu alkoi kiinnostaa. Iltaset-lehti repäisi otsikossaan: ”Invalidit tappelivat Ranskassa kuin SVUL ja TUL!”

– Se oli erittäin tärkeä reissu meille. Kun kotimaahan kantautui tieto, etteivät kaikki ole mukana virallisissa tuloksissa, se aukaisi silmiä Suomessa.

Helmikuussa 1976 Suomi lähetti yhden suuren joukkueen ensimmäisiin talviparalympialaisiin. Sankilampi oli neuvotellut suoraan kauppaneuvos Esko Järvisen kanssa, että suomalaiset kilpailisivat Järvisen välineillä.

Pipot olivat samanlaiset kuin Innsbruckin olympialaisiin lähtevillä urheilijoilla.

Sankilampea naurattaa. Hän vetää legendaarisen pipon päähänsä, mutta se meinaa kiristää. Mestarihiihtäjä ounastelee, että pipo on kutistunut.

– Tai pää on kasvanut, Sirkka-vaimo ounastelee.

Pihalla piisaa lunta. Sankilampi on tänäkin talvena hiihtänyt 1 700 kilometriä, vaikka Tervahiihto ja oma nimikkokilpailu Pertin hiihto jäivät flunssan vuoksi väliin.

Käsivarsi riittää juuri ja juuri, kun hän taiteilee kaikki paralympialaisista saadut kultamitalit vierekkäin.

Sankilampi on seitsemän paralympiakullan mies.

Paralegenda Pertti Sankilampi KUVA: Jarmo Kontiainen

Ne, kuten kaikki muut lukemattomat mitalinsa, hän on saavuttanut pukkaamalla pääosin tasatyöntöä ja käytännössä ilman pitovoiteita.

– Kaksi ja puoli kertaa olen hiihtänyt maailman ympäri tasatyönnöllä, hän arvioi.

Kempeleen mies oli aikaansa edellä. Rasvamestari Pekka Heikkinen pani pitoa ainoastaan suksen ulkokanttiin, sillä sitä tarvittiin ladun jyrkissä kohdissa. Sankilammen proteesijalka meni ladulla suoraan, mutta toista sukseaan hän liutti sivuun kuin puolittaisella luistelupotkulla.

– Oma kehoni mukautui tekniikkaan itsestään. Suoritin tavallaan valepotkun, että sain painon siirrettyä ylävartalolle ja käsille.

Örnköldsvikissä amerikkalaiset videoivat suomalaisen erikoista tyyliä. Kuka tietää, vaikka Bill Koch olisi nähnyt videon? Holmenkollenilla MM-pronssia valloittanut yhdysvaltalainen oli 1980-luvun alussa yksi uuden luistelutyylin edelläkävijöistä.

Yksi omakotitalon huoneista on täynnä palkintoja ja kunnianosoituksia.

On paralympialaisten ja MM-kisojen mitaleja. On kunniakirja Pro urheilu -tunnustuksesta. On kirje Valkoisesta talosta vuodelta 1990, jonka on allekirjoittanut Yhdysvaltojen 41. presidentti George Bush vanhempi.

On tuhansia tarinoita, jotka leijuvat huoneessa kuin odottaen, että niihin tartutaan.

Napataan yhteen kiinni, jotta ymmärtäisimme paremmin, millainen hiihtäjä paralympialaisten sankari oli.

94. Oulun Tervahiihto hiihdettiin 1983. Miesten 75 kilometrin kilpasarjan voitti Tauno Puoskari ajalla 4.02.22. Toiseksi tullut Teuvo Karjalainen ehätti maaliin kuusi sekuntia myöhemmin.

Kisan jälkeen Sankilampi pomppi yhdellä jalalla Raksilan saunaan, kun Karjalainen ja kumppanit hikoilivat alalauteilla. Karjalainen hakkasi käsiään: olisin voittanut, mutta menivät kädet poikki!

– Nostin tyngän esiin: minulla meni jalka poikki!

Hämmästyneet hiihtäjät utelivat, mikä tämän jalattoman miehen aika oli. Totesivat, että kyllä 4.16 on kova aika 40 kilometrille.

– Kun kerroin, että saman matkan olen hiihtänyt kuin tekin, pojat menivät hiljaiseksi.

Hurjimpina kausinaan 1980-luvulla Sankilampi hiihti rullilla ja suksilla yhteensä yli 6 000 kilometriä.

Pertti Sankilampi oli hiihtojoukkueiden tähtiurheilija, valmentaja, sponsori, psykiatri ja pappi.

Kiteyttäjä on Pertti Pousi, joka seurasi vammaisurheilun kehitystä lähietäisyydeltä toimiessaan Invalidien Urheiluliiton toiminnanjohtajana vuosina 1974–2010.

Sankilampi kilpaili neljissä paralympialaisissa 1976–1988. Hän lopetti uransa Jacksonin MM-laduilla vuonna 1990.

Pousi on kuitenkin oikeassa, sillä kempeleläisen merkitystä suomalaiselle vammaisurheilulle ei voi kuvata pelkästään laskemalla yhteen arvokisojen mitaleja.

– Minulta on monesti kysytty, mikä olisin, jos en olisi vammautunut.

Kenties Sankilampi olisi ollut Ketolanperän kotitilalla maanviljelijänä, joka jaksaisi sinnikkäästi jurnuttaa EU:n tukipolitiikasta.

Varmasti hän olisi ainakin yrittänyt toteuttaa haaveensa olympiavoitosta.

Reisiamputaatio muutti elämän suunnan. Sankilammesta tuli paitsi menestynyt paraurheilija, myös Oulun Invalidien yhdistyksen toiminnanjohtaja, Rehapoliksen toimitusjohtaja ja Kempeleen kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnallisneuvos.

Vammaisurheilun parissa hän on ymmärtänyt suuren rikkauden.

– Olen nähnyt, mihin ihmiset pystyvät ja mitä he voivat saavuttaa. Olen nähnyt uskomattomia suorituksia.