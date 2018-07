KeKi poimii Lipon pelaajia – nyt seuraa vaihtaa Hepokangas

Hyvä Sami Saloranta kun olet hoitanut asioita aina rahakirstun mukaan. Et ole hankkinut huippukalliita vierastyöläisiä kuten Lipon heput ja rahat on heillä nyt loppu.. Saloranta on antanut mahdollisuuden lähialueiden nuorille pelaajille kehittyä hyvässä valmennuksessa ja hyvähenkisessä porukassa jossa kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Samin sana on laajalti pesäpallopiireissä arvostettu ja se on sana joka PITÄÄ MITÄ LUPAA.. toisin kuin siellä lipon hepuilla.. Sami Saloranta on omalla innokkuudellaan ja periksiantamattomalla luonteeltaan saanut porukat liikkeelle mikä näkyy tänäpäivänä Sarkkirannassa, uusi hieno pesäpallo stadion, markkinointi on kunnossa palvelut katsojille on huiput. Ja mikä parasta Keki pelaa ensi kaudella Superissa ja se on talousalueen ylivoimaisin joukkue.. Kiitos Sami.