Kakkosen tasoltakin voi päästä ulkomaille toteuttamaan jalkapallohaaveitaan – oululainen Roope Keskitalo näyttää mallia

Palloliiton arkistosta löytyy Roope Keskitalolle 49 ottelua Kakkosessa ja puolen tusinaa peliä Ykkösessä.

Nyt 24-vuotias oululainen pelaa jalkapalloa ulkomailla ja hänelle vielä maksetaan siitä.

Miten ihmeessä Keskitalo on päätynyt Ranskan viidennelle sarjatasolle National 3 -liigan Poitiers FC:n kokoonpanoon?

– Isälläni on tuttu työkaveri kaupungissa. Pääsin hänen kauttaan kymmenen päivän testijaksolle seuraan. Testi meni hyvin ja Poitiers halusi tehdä kanssani loppukauden kestävän sopimuksen, Keskitalo taustoittaa.

Peliluvan saatuaan Keskitalo on pelannut kolme ottelua avauksessa. Debyytissä vastassa oli maineikkaan Bordeaux’n reservijoukkue.

– Minulle on ollut yllätys, kuinka tasokasta peliä viidennellä sarjatasolla pelataan. Toki Bordeaux’n reserveissä on todella laadukkaita pelaajia. Tempo on tämän perusteella ihan eri luokkaa kuin Suomen Kakkosessa. Päätöksien tekemiseen on paljon vähemmän aikaa.

Ranskan neljässä ylimmässä sarjassa on yhteensä 122 joukkuetta. Viides taso on jaettu 12:een maantieteelliseen lohkoon, joissa jokaisessa on 14 joukkuetta.

Jalkapallomaan alasarjoissakin pystytään maksamaan korvauksia pelaajille.

– Ei minun tarvitse täällä muuta tehdä. Osa pelaajista käy töissä tai opiskelee. Harjoituksia on vähintään kerran päivässä, lauantaina yleensä ottelu ja sunnuntaina vapaapäivä.

Moni haaveilee jalkapallon pelaamisesta ulkomailla. Keskitalon tarina on esimerkki siitä, että Kakkosen tasoltakin voi yltää toteuttamaan haaveitaan.

– Ehdottomasti tämä on tietyllä tavalla unelmien täyttymys. Pikkupoikana haaveilin muiden tavoin Mestarien liigasta, mutta 24-vuotiaana realiteetit ymmärtää paremmin.

Unelman toteuttamiseen vaaditaan ennakkoluulottomuutta ja uskallusta – kenties verkostojakin. Suomalaiset nuoret ovat entistä kansainvälisempiä, eikä kielitaito ole este. Jos ihminen voi liikkua työpaikan perässä ympäri maailmaa, saman voi tehdä myös urheilussa.

– Jos mahdollisuus on, eikä perhevelvollisuuksia, kakkosdivaristakin voi lähteä ulkomaille alemmalle sarjatasolle. Uskon, että pelaaja myös kehittyy ihan varmasti. Minullakin on jalkapallossa vielä tavoitteita.

Monet ovat yllättyneitä Keskitalon uudesta suunnasta. Pääosin laitapuolustajana pelannut oululainen on kiertänyt edustustasolla HauPa:n, PS Kemin, JIPPO:n, JS Herculesin ja OTP:n kautta, mutta loukkaantumiskierre on pannut kapuloita rattaisiin.

– Yhtäkkiä olen saanut enemmän arvostusta, vaikka enhän minä pelaajana ole yhdessä yössä muuttunut mitenkään. Olen 17-vuotiaasta asti tehnyt asioita jalkapallon ehdoilla.

Poitiers on vajaan 90 000 asukkaan kaupunki Ranskan länsiosassa. TGV-juna vie Pariisin Gare Montparnassen asemalle tunnissa ja 40 minuutissa.

Kaupunki ei ole koskaan ollut tunnettu jalkapallostaan, sillä lentopallo ja koripallo ovat Poitiers’n ykköslajit. Tuomas Sammelvuo juhli Poitiers’ssa maan mestaruutta 1990-luvun lopussa ja Eemi Tervaportti passasi seurassa viime kaudella.

Roope Keskitalo on sopeutunut maahan nopeasti, sillä hän puhuu tyydyttävää ranskaa.

– Tulen sillä toimeen. Opiskelin kieltä koulussa kahdeksan vuotta ja saan olla siitä nyt kiitollinen, Keskitalo sanoo.