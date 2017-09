Ulosajot sävyttivät Kärppien kotiavausta – Ykkössentteri Ruohomaa loukkaantui

Kärppien liigakauden kotiavaus sisälsi draamaa ja vaarallisia tilanteita yllin kyllin. Ottelussa nähtiin useita loukkaantumisia, neljä maalia ja kaksi ulosajoa. Voiton vei lopulta voittolaukauskilpailun jälkeen HPK, joka sai näin revanssin eilisestä tappiosta Hämeenlinnassa. Loppulukemat kirjattiin vieraille 3-2.



– Tiukka peli aivan kuten eilenkin. Eilen (Jussi) Rynnäs vei pidemmän korren, tänään (Emil) Larmi. Työmäärä joukkueessa oli kuitenkin hyvä ja ilme oli juuri se, mitä olemme joukkueelta pyytäneet, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner jutteli.



– Tämä peli oli täysin otettavissa. Kun pelaat sata peliä tällä tasolla, niin voitat niistä 95, Manner harmitteli.



Ulosajot puhuttivat



Ottelu sai dramaattisen alun, kun Oula Palve lensi ulos jo reilun minuutin pelin jälkeen. Palveen maila nousi Miska Humalojan naamaan kaksinkamppailutilanteessa. Päätuomarikaksikko näki tilanteen ulosajon arvoisena, vaikka usein vastaavista tilanteista on selvitty pienemmälläkin rangaistuksella.



– Varomatonta mailankäyttöä ja Humaloja selvästi loukkaantui tilanteessa, tuomiota puolustanut otteluvalvoja Marko Seikkula perusteli.



Kärpät ei kuitenkaan pitkällä ylivoimallaan onnistunut. Pakkopeli tuli oululaisille eteen ehkä hieman yllättäen, ja peli meni ajoittain koheltamiseksi.



– Meidän täytyy saada ylivoimalla enemmän laukauksia. Nyt emme saaneet sellaista flow-tilaa siihen. Tuollainen seitsemän minuutin tehoton ylivoima on paha ottelun alkuun, niin kaikki tietävät, että sen jälkeen on monesti aika vaikeaa. Aika hyvin pystyimme tilanteen kuitenkin käsittelemään, Manner mietti.



Illan toinen ulosajo nähtiin ottelun puolivälissä, kun Jari Sailio osui HPK-puolustaja Roope Laavaiseen, joka loukkaantui tilanteessa. Tässä ulosajossa ei ollut otteluvalvojan mukaan mitään epäselvää.



HPK ei omaa pitkää pakkopeliään hukannut. Neljän minuutin yrityksen jälkeen Otto Paajanen viimeisteli illan toisen maalinsa, ja vei vieraat johtoon.



– Vaikka meiltä tippui pelin varrella näitä ylivoimapelaajiamme pois, saimme onneksi maalin värkättyä, HPK:n päävalmentaja Antti Pennanen puhalteli.



Kivihalmeen osakkeet nousevat kohisten



Kärppien illan ehdoton onnistuja oli nuori amerikanapu Teemu Kivihalme. Kivihalme ihastutti röyhkeillä nousuillaan ja sulavalla liikkeellään. Nuorukainen on vielä usein vaikeuksissa omassa päässä, mutta se on ensimmäisiä miesten pelejä pelaavalle pelaajalle vielä täysin luonnollista.



Kivihalmeen illan kruunasi Kärpille pisteen varmistanut tasoitusmaali kolmannessa erässä. Nuorukaisen liigauran avausmaali syntyi jo toisessa ottelussa.



– Heitin vain kiekon maalille, enkä nähnyt varmuudella ensin edes menikö se sisään vai ei. Ensimmäinen kotipeli, joten en tiedä voisinko pyytää enempää. No, voittoa tietysti, Kivihalme jutteli.



Kivihalme oli Hämeenlinnan pelissä Kärppien jääaikakuningas. Nyt minuutit jäivät hieman pienemmiksi, mutta esitys oli hieno. Myös päävalmentaja Manner on nuorukaisesta silmin nähden innoissaan.



– Aivan käsittämätön suoritus Kivihalmeelta. En ole hetkeen nähnyt Liigassa noin pelirohkeaa pelaajaa.



Amerikkalainen pelaa Kärpissä try-out sopimuksella. Urheilutoimenjohtaja Harri Aho ei ollut vielä valmis lukitsemaan Kivihalmeen loppukauden kattavaa sopimusta.



– Tulemme sen asian kanssa ulos, kun on sen aika. Vielä ei ole. Päätös tehdään ennen takarajaa, Aho totesi.



Jobin postia Kärpät sai, kun Mikael Ruohomaa loukkaantui. Ruohomaalta vääntyi polvi aloitustilanteessa. Ykkössentteri menee maanantaina magneettikuvauksiin, jossa vamman vakavuus ja sairasloman pituus selviää.



– Jasse Ikonen pystyy pelaamaan sentterinä, ja hän on muutenkin tulossa tiistain peliin mukaan, Manner kertoi.



Kärpät pelaa tiistaina JYPiä vastaan Jyväskylässä.