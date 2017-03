Kärppien päävalmentajaksi nostettu Manner: "Unelmastani tuli totta"

Kärppien tuore päävalmentaja Mikko Manner eritteli tiistai-iltana tuntojaan kaksijakoisissa mietteissä. Ajatusten sekamelskaan sekoittuivat tunneskaalan molemmat ääripäät. Ilo ja suru. Riemu ja pettymys.

– Yhdestä unelmastani tuli nyt totta. Päävalmentajan työ liigassa on ollut tavoitteeni, mutta ihan vielä sen ei pitänyt tapahtua. On suuri kunnia, että pääsen valmentamaan Kärppiä, yhtä Suomen suurimmista ja hienoimmista seuroista, Manner sanoi.

– Totta kai olen Kaitsun (Kai Suikkanen) puolesta pahoillani. Hän antoi minulle päättyneellä kaudella paljon vastuuta, mistä olen todella kiitollinen. Se varmasti helpottaa tämän seuraavan stepin ottamista.

Oliko sinun hankala ottaa tarjottua tehtävää vastaan, kun tiesit, että se tarkoittaa lähimmän työkaverisi potkuja?

– Oli se hankala tilanne, ilman muuta. Mutta on myös niin, että näitä tilaisuuksia ei tule usein eteen. Jos ei siihen tartu, paikan ottaa joku muu. Kaitsu on ammattimies. Hän tietää, mikä on pelin henki. Olen jutellut hänen kanssaan ja esittänyt pahoitteluni.

Millaisen päävalmentajan Kärpät sinusta saa?

– Intohimoisen ja empaattisen. Ihmisen, joka osaa kuunnella muita – ja joka aikoo nauttia jokaisesta sekunnista Kärppien päävalmentajana.

Oulun Kärpät antoi tiistaina potkut päävalmentajana toimineelle Kai Suikkaselle. Suikkasella oli Kärppien kanssa kaksivuotinen sopimus. Hän toimi oululaisseuran päävalmentajana yhden kauden ajan.

