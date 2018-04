Kärppien ja HIFK:n sarjassa kuohuu – Liiga-pomo Arto I. Järvelä kommentoi HIFK:n tutkintapyyntöä: ”Otteluvalvojalla on eri näkemys kuin seuralla”

Kärppien ja HIFK:n neljännen välieräottelun jälkimainingeissa kuohuu. Heti eilen Helsingissä pelatun pelin jälkeen keskustelunaiheeksi nousi kärppäpuolustaja Jani Hakanpään taklaus HIFK-hyökkääjä Juha-Pekka Haatajaan.

Tilanne tapahtui avauserässä ajassa 3.18 ja siitä tuomittiin Hakanpäälle ottelussa kahden minuutin rangaistus estämisestä. Taklauksesta levisi videoita sosiaalisessa mediassa jo eilen. Myös HIFK on liittänyt tiedotteeseensa videon tilanteesta.



Eilisen pelin otteluvalvoja Rami Savolainen ei vienyt tilannetta jatkokäsittelyyn HIFK:n pyynnöstä huolimatta.

Liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä, mistä tässä HIFK:n tutkintapyynnössä on kyse?

– Otteluvalvojalla on eri näkemys kuin seuralla, ja hän seisoo näkemyksensä takana. Kun seuralla on eriävä näkemys, niin he voivat reagoida siihen nyt nähdyllä tavalla.

HIFK kertoi tehneensä tapauksesta tutkintapyynnön Liigalle, koska tilanne ei edennyt jatkokäsittelyyn otteluvalvojan toimesta HIFK:n pyynnöstä huolimatta. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

– Se on normaali käytäntö, jossa seura voi haastaa otteluvalvojan näkemyksen. Tapaus menee nyt suoraan kurinpitodelegaation käsittelyyn. Jos seura häviää, se menettää rahansa, Järvelä kertoo viitaten HIFK:n maksamaan 5000 euron tutkintapyyntömaksuun.

Kuinka paljon tällaisia seuran tekemiä tutkintapyyntöjä tulee keskimäärin kauden aikana?

– Näitä tulee keskimäärin kerran vuodessa. Meidän prosessi on nykypäivänä sellainen, että näihin on harvoin enää tarvetta. Jos tulee näkemyseroja, kuten nyt, niin silloin toimitaan näin.

Liigan kurinpitodelegaatio on ottanut tapauksen jo työn alle. Päätöstä voidaan odottaa pian, sillä Kärpät ja HIFK kohtaavat seuraavan kerran jo keskiviikkona Oulussa.

Tallenne tapauksesta HIFK:n kotisivuilla.