Pelin henki on nykyään raaka. Looraan mennessä olet omillasi. Pitää olla aina valmis kuin partiopoika. Ja taistella kuin Rooman gladiaattorit, nou rules. Kärppien johtoporukalla tämä puoli on jäänyt paitsioon, tosin liigan ykköspaikka on ykköspaikka mutta kuitenkin. Vaan jostakin pitää löytää nopeasti pleijareita varten 2 pakkia, viivamies ja yksi kiekollinen pakki. Löytyykö Divarista tai Ruotsista? Liikasta ei taida löytyä... Tämä Jukurien ala-arvoinen temppu osoittaa, ettei kaukalopoliisi toiminta vieläkään toimi Suomessa kunnolla. On se tosin Änärissäkin mennyt aika sekavaksi temmeltämiseksi kuten taannoinen Ahon telominen osoitti. Aikanaan esim. Selänteellä oli Tai Domi henkivartijana, ja kas kummaa Selänne sai pelata ilman isompia kolhuja Vinnipekin vuodet. Domi oli kyllä kerta kaikkiaan rohki kaukalopoliisi, katujätkä Bronxista. Hän ei osannut luistella taakse päin, ei tehdä maaleja eikä tappaa ylivoimaa mutta tarvittaessa Domi nukutti elvistelijät parilla alakoukulla vaikka miehellä ei ollut mittaa kuin 178 cm ilman hokkareita. Painoa oli tosin 90 kg ja se oli lihasta, ei hampurilaista ja kokista. Domi oli kerta kaikkiaan Phil Espositon ohella NHL:n kovin, parhain ja rehellisin poliisi. Domi ei alentunut huitomaan mailalla haarojen väliin vaan hän veteli nyrkillä leukaperiin. Niin ne miehet tekee! Ja sano; -Onkamolainen Please, jos haluat tietää enemmän Kärppälätkästä!