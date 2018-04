Kärpät liigafinaaliin Vesalaisen voittomaalilla – "Meillä on ollut HIFK:n kanssa tunteikas kausi"

Kärppien ja HIFK:n äärimmäisen tiukka välieräsarja sai arvoisensa huipennuksen seitsemännessä ja ratkaisevassa ottelussa. Kärpät voitti HIFK:n maalin erolla lukemin 2-1 ja eteni liigafinaaleihin Tapparaa vastaan.

– Meillä on ollut HIFK:n kanssa tunteikas kausi talviklassikoineen. Kaikenlaista on sattunut ja tapahtunut, mutta urheilu on ollut keskiössä koko ajan. Minulla on todella kova arvostus HIFK:ta kohtaa, päävalmentaja Mikko Manner jutteli pelin jälkeen.

HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin onnitteli Kärppiä rehdisti finaalipaikasta ja analysoi sen jälkeen lyhyesti joukkueensa suorituksen.

– Pelasimme mielestäni tänään parhaan kuusikymmenminuuttisen. Tasaisuus oli tänään hyvä, tulos jäi uupumaan, Selin summasi lyhyesti.

Vehviläinen piti pystyssä tärkeillä hetkillä

Kärpät sai otteluun hyvän alun tuloksellisesti ja kotijoukkue siirtyi johtoon jo vajaan kymmenen minuutin pelin jälkeen Otto Karvisen maalilla, joka merkittiin ensin Lasse Kukkosen nimiin. Karvinen sai kuitenkin mailansa väliin. Pelillisesti avauserä oli HIFK:n.

– HIFK oli ensimmäisessä erässä erinomainen. Veini [Vehviläinen] pelasti meidät kolmella neljällä huipputorjunnalla useammalta takaiskulta, Manner näki.

HIFK tasoitti erän lopussa, mutta toisessa erässä hieman ottelun puolivälin jälkeen HIFK:n kasvatti Kristian Vesalainen viimeisteli voittomaaliksi jääneen osuman Mikael Ruohomaan nappisyötöstä. Tärkeä maali kasvattajaseuraa vastaan nosti hymyn Vesalaisen huulille.

– Kyllä se vähän hymyilyttää, mutta jonkun sekin maali oli tehtävä. Tuli niin hyvä poikittaissyöttö, että ajattelin etukulman olevan vapaana, kunhan vain lauon nopeasti, Vesalainen kertasi osumaansa.

HIFK haki tasoitusta vimmatusti viimeiseen hetkeen saakka, mutta Kärpät onnistui Veini Vehviläisen huipputorjuntojen avulla ottamaan niukan maalin voiton ratkaisevassa pelissä.

– Loppu oli meiltä pelkkää taistelua. HIFK olisi aivan hyvin voinut voittaakin tänään, Manner jakoi tunnustusta.

– HIFK heitti meille kovan haasteen, sai tehdä ihan hartiavoimin töitä, yhden maalin taakseen päästänyt Vehviläinen puhalteli.

Yhteispeli löytyi

Pelin jälkeen pelaajat olivat luonnollisesti onnellisia ja helpottuneita. Pitkä sarja olisi aivan hyvin voinut kääntyä myös helsinkiläisille.

– Meillä oli erittäin hyvä joukkue vastassa. Tämä oli juuri sellaista peliä, mitä pudotuspeleissä pitää ollakin. Isolla tunteella kovia pelejä, pelin jälkeen lämpimät kiitokset hyvästä sarjasta HIFK-kollega Lennart Petrellin kanssa vaihtanut kärppäkapteeni Lasse Kukkonen sanoi ottelun jälkeen.

Kärppien duunarisentteri Miska Humaloja näki joukkueessaan kasvutarinan välierien aikana.

– Tajusimme, että pitää oikeasti pelata yhdessä. Tajusimme, ettei voi vain säntäillä. Se ehkä käänsi tämän lopulta meille.

Kärppien ja Tapparan finaalisarja alkaa tiistaina kello 18:30 Raksilassa. Suomen mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.