Jokinen pitää huumoria yllä siirtoruljanssin keskellä – "Ei tarvitse ensi kesänä ainakaan reissata"

Kausi 2017–2018 jää NHL-jääkiekkoilija Jussi Jokisen mieleen erikoisten käänteiden kimarana. Ex-kärppä Jokisen, 34, työnantaja vaihtui jälleen, kun Columbus Blue Jackets poimi hyökkääjän palkkalistoilleen NHL:n waivers-listalta.

Jokisen visiitti Los Angeles Kingsissä jäi kahden kuukauden ja 18 ottelun mittaiseksi.

Kalajoen kasvatin siirtoruletti käynnistyi jo kesällä, kun Florida Panthers osti hyökkääjän sopimuksen ulos. Uusi osoite löytyi Edmonton Oilersista, josta Jokisen matka jatkui marraskuussa 14 ottelun jälkeen ja vaihtokaupan seurauksena Los Angelesiin.

Usko omiin kykyihin on aina ollut Jokisen vahvuus, mutta 923 NHL-ottelun veteraani myöntää, että nykyinen tilanne on hankala.

– Ei tämä ole missään nimessä optimitilanne. Columbus on minulle neljäs joukkue lyhyen ajan sisällä. Nyt vaaditaan henkisiä voimavaroja, Jokinen painotti myöhään keskiviikkoiltana puhelimitse Las Vegasin lentokentältä, missä hän odotteli jatkolentoa uuteen kotikaupunkiinsa.

Oma ruutu hoitui Kingsissä

Lähtöön Edmontonista Jokinen osasi varautua, mutta Los Angelesin ratkaisu oli pelaajalle jonkin tason yllätys.

Kingsissä Jokinen hoiti oman ruutunsa asiallisesti. Kun Jokinen oli kokoonpanossa, joukkue voitti suurimman osan peleistään.

Nelosketjussa ollut Jokinen ei loistanut eikä pettänyt, vaan hoiti työnsä kuten on aina tehnyt: ammattimaisesti ja kitisemättä.

– Jostain syystä jouduin sivuraiteelle siellä, vaikka koen, että suoriuduin roolista, joka minulle annettiin. Viisi tehopistettä (1+4) oli niillä nelosketjun minuuteilla mielestäni myös ihan ok suoritus, Jokinen sanoi.

Ei mitään syytä valittaa

Nyt matka jatkuu itäisen konferenssin Columbukseen, joka on Jarmo Kekäläisen toimitusjohtajakaudella kypsynyt vakavasti otettavaksi NHL-organisaatioksi.

– On hyvä, että tunnen entuudestaan ”Kekun” (Kekäläinen) ja päävalmentaja John Tortorellan. Tortorella valmensi minua aikanaan Tampa Bayssä. He tietävät tarkasti, millainen pelaaja olen. Olen jutellut lyhyesti molempien kanssa ja minulla on käsitys, että pelaan heti torstain ottelussa Dallasia vastaan, Jokinen taustoitti.

– Nyt pitää mennä uuteen joukkueeseen sisään samalla tavalla kuin menin Kingsiin. Pitää olla heti valmis ja tehdä vaikutus. Käsittääkseni siellä on hyökkäyksestä kärkiukkoja sivussa, Jokinen viittasi Brandon Dubinskyn, Cam Atkinsonin ja Sonny Milanon loukkaantumisiin.

Hälinän ja muutosten keskellä Jokinen näkee uransa ison kuvan kirkkaana. Hän muisti, mitä Winnipeg Jetsin päävalmentaja Paul Maurice totesi hiljattain pohjoisamerikkalaisille toimittajille.

– Ei minullakaan ole mitään syytä valittaa. Etuoikeutetussa asemassa olen itsekin, kun saan pelata NHL:ssä. Matkustelua tässä toki taas tulee. Ei tarvitse ensi kesänä ainakaan reissata, Jokinen naurahti.