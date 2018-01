Itse olen toista vuotta ajanut BMW:n plugin hybridillä (330e) ja parhaimmillaan olen tankkausväleillä päässyt siihen 1l/100km lukemiin, jos on ollut lähes pelkkää kaupunkiajoa. Maantieajossa, kun mennään akkujen noin 35km säteen ulkopuolelle menee sitten viitisen litraa 100km. Yhdistettynä tähän mennessä (18 000km) kulutus on 3,2l/100km. Talvella täydellä latauksella sähköllä ajettava maksimimatka lyhenee selvästi, ja kun akut ovat alle 0 asteisia (litium akut vikaantuvat jos niistä yritetään ottaa paljon virtaa alle 0 asteisina) jotuu liikkumaan polttomoottorilla kunnes akut ovat lämmenneet riittävästi, TAI sitten auto pitää komentaa esilämpeämään 15-30 minuuttia aiemmin (onnistuu joko puhelimella tai avaimella). Esilämmitys tapahtuu ajoakuilla ja lämmittää (kesällä jäähdyttää) myös koko matkustamon, eli ei tarvita mitään erillistä sisätilanlämmitintä. Huono tuossakin on se että jos pakkasta enemmäin kuin 20 astetta, niin esilämmityksen pitää olla tunnin verran ja silti useinmiten akut eivät ole riittävän lämpimät. Samoin noissa pakkasissa akut voivat jäähtyä ajon aikana liikaa ja järjestelmä vaihtaa automaattisesti polttomoottorille.

Eli, täysähköautoilla on varmaankin vastaavat ongelmat, ja kovilla pakkasilla voi matka katketa lyhyeen. Hyvät plugin hybridit tuntuvat realistiselta vaihtoehdolta niille jotka haluavat ajaa ekologisemmin, mutta haluavat varmistaa käytettävyyden myös kovilla pakkasilla.