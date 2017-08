Pantasusien paikannustiedot löytyvät netistä - tarkoitus vähentää metsästäjien koiravahinkoja

Luonnonvarakeskus (Luke) on julkaissut netissä pantasusien paikannustiedot. Luken seurannassa on yhdeksän sutta.

Seurantatiedot löytyvät Riistahavainnot.fi-palvelusta. Siellä on myös susien reviirikartat, jotka on tehty pantasusien paikannustietojen perusteella.

Pantasusien paikannustietojen avaamisella pyritään vähentämään susien aiheuttamia koiravahinkoja metsästyskauden aikana. Pannoitetut sudet asuvat Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Tavoitteena on, että paikkatieto päivittyy palveluun seitsemän tunnin välein. Jotta paikannus onnistuu, suden on liikuttavat riittävän avoimessa maastossa. Lisäksi sen pitää olla GSM:n kuuluvuusalueella. Palvelussa kerrotaan, jos paikannustieto on yli kaksi viikkoa vanha.

Verkkopalvelu ei näytä eläimen tarkkaa sijaintia, vaan sen karttaruudun, jossa susi on liikkunut. Ruutu on kooltaan 25 neliökilometriä.

Pantasusien paikannustiedot jaetaan palvelussa helmikuun loppuun asti. Maaliskuun ja elokuuhun välisellä ajalla paikannustietoja ei julkaista suden lisääntymisajan vuoksi.

Riistahavainnot-sivulla kerrotaan myös suurpetoyhteyshenkilöiden ilmoittamat suurpetohavainnot viimeisten kahden kuukauden ajalta. Palvelussa voi katsoa myös aiempina vuosina pannoitettujen susien reviirejä.