Diplomaattimersulla ajava Markku elää kuin kuninkaallinen omassa palatsissaan – tältä näyttävät Mouhijärven linnan krumeluurit

Kuninkaallisuus on yksinäistä. Mouhijärven rojalisti Markku Ellala tietää sen.

Markku Ellala on ihan tavallinen mies, joka pitää kauniista asioista. Hän on myös päättänyt, että vaikka Suomi ei ole kuningaskunta, täällä voi elää kuin kuninkaallinen. Haaveensa Ellala on myös toteuttanut.

Hän nukkuu yönsä pylvässängyssä, kylpee empireajan henkeen tehdyssä spassa ja illastaa 1700-luvun barokkiruokailusalissa.