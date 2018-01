"Sarkkisen mielestä hallitus kyykyttää työttömiä patistelemalla heitä silpputöihin tai muihin aktiivitoimiin työttömyyspäivärahan pienenemisen uhalla."

Onko tämä silpputyö nyt sitten ratkaisu tosiasiallisten työtehtävien puuttumiselle ?

Käyty aktiivikeskustelu on poliittisesti jo värittynyttä, mutta mistä löytyisi se taho joka

oikeasti näkisi syyn nykyiselle silpputyön tarjonnalle todellisten vaihtoehtojen sijasta ?

On vaikea uskoa asiallisen toimeentulon tarjoavan työssäkäynnin olevan silpputyöstä toiseen

vaeltavan välttelyn kohde.

Epäilemättä on niinkin että toimeentuloa tarjoavia tehtäviä on tosiasiassa vähemmän

kuin ennen, eikä suurkaupungeissa yksinkertaisesti tule toimeen erityisen heikosti palkatuilla aloilla.

Syynä työtehtävien vähäisyyteen ovat muut kuin henkilöistä itsestään johtuvat syyt, poikkeukset ovat kuitenkin se pieni vähemmistö.

Toinen puoli on yritysmaailman luonne, tuotetaan nykyisin erilaisia palveluita tai palvelutuotteita, ne ovat joko palveluita muille yrityksille tai omia tuotteita. Omien tuotteiden kehitys edellyttää useinkin korkeaa koulutusta, se on aikaa vievää ja usein kehitys on myös kallista.

Tähän ei ole aina mahdollisuuksia.

Niinpä vaihtoehto onkin vähemmän vaativat toimialat.

Se ei taas tarvitse niin korkeasti koulutettuja henkilöitä.

Suomessa koulutustasoa on pyritty nostamaan, mutta on unohtunut sitten se mikä on se taho joka hyödyntää tätä potentiaalia.

Tarvetta on kuitenkin kasvavalle maahanmuutollekin, miten tämä nivoutuu oman maan kansalaisten tilaan ?

Vaikuttaa ristiriitaiselta.

Vaikka globaaleille kysynnän ja tarjonnan vaihteluille ei suuria voida vaikuttaa, omien talouden toimintaedellytysten havainnointiin olisi aihetta.

Ovatko viimeisen 20v aikana tehdyt toimet olleet eduksi vai haitaksi ? Miten valtion velkaantuminen on kehittynyt, vientialojen laajentaminen, sisäinen ostovoiman säilyttäminen, muut rakenteiden pitkäaikainen tasapuolinen kehitys, aluepoliittiset toimet ?

Entä nykyiset tavoitteet ?

"Meillä on pitkästä aikaa moneen vaalikauteen hallitus, joka uskaltaa tehdäkin jotakin, eikä vain siirrä asioita ääntenkalastelulla seuraaville hallituksille."

Ei kai uskalluksesta ole kyse, kyse on mitä pitäisi tehdä ja mitä tehdään !