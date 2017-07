Me suomalaiset olemme pitkään saaneet olla ylpeitä korkeatasoisesta peruskoulutuksestamme. Eikä aiheetta. Yleisellä opetussuunnitelmalla (OPS) taataan, että kaikille tarjotaan yhtäläinen opillinen pohja.

Viime syksynä otettiin käyttöön Opetushallituksen määräyksestä uusi opetussuunnitelma luokille 1–6 edeten ensi syksystä vähitellen 7–9 luokille.

Uuden opsin päätähtäimenä on vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin ja tähän tavoitteeseen voi yhtyä niin opettajana kuin vanhempana.

Kuluneen lukuvuoden aikana on kuitenkin osaa vanhempia hämmentänyt uuden opsin mukainen arvopohja.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nimissä kaikkien opettajien tulisi opettaa lapsille ja nuorille uutta opetussuunnitelman määräämää oppia. Oppia, jossa tyttöä ei saa enää sanoa tytöksi eikä poikaa pojaksi. Sen sijaan tulisi opettaa, että sukupuolia onkin monia. Tämä asia pitäisi ohjeiden mukaan ujuttaa jokaiseen oppiaineeseen.

Pitkän uran yläasteella tehneenä opettajana vastaani on tullut hyvin erityyppisiä tyttöjä ja poikia. Ja sehän on luonnollista ja elämän rikkautta, olemme jokainen ainutlaatuisia yksilöitä. Nyt tuntuu, että näitä luonnollisia eroavaisuuksia on alettu seksuaalistamaan.

Oppilaita on jo pitkään muun muassa kannustettu hakeutumaan ennakkoluulottomasti jatko-opintoihin mielenkiintojensa mukaisesti.

Viime vuosina olen kohdannut työssäni muutamia nuoria, joiden seksuaalinen suuntautuminen on poikennut tavanomaisesta. Yleensä ko. tapauksissa asia on ollut häilyväistä. Jo se, että he ovat yleensä tyttöjä, kertoo mielestäni siitä, että luonnollista tyttöjen välistä fyysistä läheisyyttä on lähdetty vääristämään.

Ajattelenkin, että tässä ollaan viemässä vanhemmilta oikeutta kasvattaa itse lapsiaan perheen arvojen mukaisesti. Pieni lapsi vielä ajattelee, että kaikki mitä opettaja puhuu on oikein. Jos vanhemmat ovat eri linjoilla eli haluavat pitää omaa lastaan tyttönään tai poikanaan, hämmennys on valmis.

Kun he tulevat herkkään murrosikään, on mielestäni yhtä vaarallista alkaa syöttää heille tietynlaista ideologiaa. Historian tunneilla opetetaan esimerkiksi, kuinka kommunismia on ”sisäänajettu” kansalle. Aloittamalla aivopesu pienistä lapsista. Meillä se tullaan aloittamaan päiväkodeista. Ja lapset halutaan sinne mahdollisimman varhain.

On tullut mieleen satu ”Keisari ilman vaatteita”. Kun aikuiset taputtivat ja hymistelivät keisarin uusille vaatteille, niin pieni poika uskalsi sanoa ääneen karun totuuden.

Miksikö kirjoitan tästä? Koska vanhempien oikeus on tietää mitä heidän lapsille opetetaan. Uskon, että vanhemmat haluavat kuitenkin itse kasvattaa lapsensa. Opettajien tehtävä on tukea vanhempia kasvatustehtävässään, ei enempää eikä vähempää. Siksi kieltäydyn Opetushallituksen määräyksestä opettaa sukupuolien moninaisuudesta.

Huolestunut opettaja

