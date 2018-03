Oulun Äimärautio – since 1908. Kyseinen teksti löytyy Oulun raviradan instagram-sivuilta. Se tarkoittaa Äimäraution raviradan perustamisvuotta.

Elokuussa 1908 Oulun Äimärautiolla ajettiin valtionajot ja jo vuosikymmeniä tätä ennen ravattiin Oritkarin jäällä. Oulun ravirata onkin kunniakkaan perinteensä lisäksi Suomen vanhin samalla paikalla toimiva ravirata.

Äimärautio on kuitenkin paljon muutakin kuin ravirata. Alueella sijaitsee yksi Suomen suurimmista ratsastusseuroista Oulun Ratsastajat ry, Oulun Ratsastuskoulu Oy, Hevostarvike Äimärautio, Äimäraution hevosklinikka, satulamyymälä, siirtolapuutarha-alue ja yhdeksän hevostallia sekä lähes 200 hevosta.

Alue on samalla, varsinkin kesäisin, merkittävä ulkoilu- ja virkistyskohde. Ylipäätään paikka, jossa on mahdollisuus tavata ja nähdä kauniita hevosia ja sitä kaupunkielämään usein kuulumatonta luonnollista ja luontoon liittyvää elämää. Siis niitä asioita ja arvoja, joita me kaikki kiireiset nykyihmiset tarvitsemme.

Äimäraution rakentaminen on noussut vuosittain esille, kuten nytkin, Oulun kaupunginvaltuuston entisen valtuutetun Ari Matilan esityksissä (Kaleva 11.3./Lukijalta).

Matila on tehnyt keskimäärin joka valtuustovuotenaan esityksen raviradan siirtämisestä. Milloin syynä ovat olleet liikenneruuhkat ja milloin pula rantarakentamiseen sopivista alueista. Vaikka Matilan esitykset ovat jääneet omaan arvoonsa, on syytä miettiä, mitä raviradan ja muun alueella tapahtuvan poistaminen/siirtäminen muualle tarkoittaisi.

"Alue on samalla, varsinkin kesäisin, merkittävä ulkoilu- ja virkistyskohde."

Ravirataa hallinnoivalla Pohjolan Hevosystävät ry:llä on sopimus Oulun kaupungin kanssa siitä, että mikäli ravirata siirretään vuokrasopimuksesta poiketen, kaupungin tulee osoittaa uusi paikka raviradalle ja vastata uuden raviradan rakentamiskustannuksista. Rahassa tämä tarkoittaisi noin 20 miljoonan euron kustannuserää.

Myös muilla alueella toimivilla yhteisöillä ja yrityksillä on rakennuksia ja laitteita, jotka kaupunki joutuisi vuokrasopimuksen päättämisen vuoksi lunastamaan. Kokonaiskorvaus nousisi kaupungin kannalta kohtuullisen suureksi.

Rakentamisen kannalta Äimarautio on vanhaa merenpohjaa, jonka maaperä koostuu pääosin mustasta savesta. Jo ratsastuskilpailujen järjestäminen radan keskikentällä on tuottanut vaikeuksia maaperän pehmeyden vuoksi. Kaavoituksessa Äimäraution käyttötarkoitus on huomioitu ja Matilan esittämät visiot tarkoittaisivat joka tapauksessa perusteellista kaavamuutosta.

Meitä Oulun raviväkeä ei katsomon osittainen palaminen hidasta eikä se muuta suunnitelmiamme Oulun Äimäraution kehittämisestä Suomen parhaimmaksi ravi- ja hevosurheilukeskukseksi. Oulu on tottunut olemaan paras monessa asiassa. Oulun Äimärautio haluaa olla sitä hevosurheilussa.

Kari Eriksson

puheenjohtaja

Pohjolan Hevosystävät ry

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.