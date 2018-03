Tulipalo tuhosi helmikuussa Äimäraution raviradan katsomorakennuksen. Toistaiseksi Oulussa ei järjestetä raveja. Äimäraution raviradalle tämä vuosi on 110-vuotisjuhlavuosi.

110 vuotta sitten ravirata oli varmasti hyvällä paikalla. Nyt tilanne on toinen. Kaupunki on kasvanut ja asutus levinnyt laajalle. Ravit tukkivat liikenteen ja alueelle on kaikin puolin huono päästä.

Vaikka Oulu on hevosmiesten kaupunki, ei raviradan tarvitse olla kivenheiton päässä Oulun ydinkeskustasta.

Nyt on hyvä ajankohta siirtää ravirata kauemmaksi hyvien kulkuyhteyksien varteen. Nelostien varsi Kempeleen ja Limingan välimaastoon olisi otollinen paikka uudelle raviradalle, tai vaikkapa hevosurheilukeskukselle.

Hanke voisi olla usean kunnan yhteistyö.

Mallia voisi käydä katsomassa Alahärmästä, jonka kesällä 2016 valmistunutta ravirataa mainostetaan maailman parhaana. Voisiko Oulu panna paremmaksi?

Samaan yhteyteen (Alahärmän tapaan) voisivat kunnat kaavoittaa alueen huvipuistolle. Nythän osa Oulun virkamiehistä ja päättäjistä haluaa oman pikkupuuhamaansa kauniiseen Hietasaareen, jonne vaikeampaa kulkuyhteyttä ei Oulussa ole.

Äimärautioon pitää laatia uusi asemakaava. Alueelle voisi jäädä tilat lasten ja nuorten ratsastusharrastukselle.

Samalla lumenkaatopaikka paraatipaikalta Oritkarista tulee siirtää muualle. Kovin moni kaupunki ei uhraisi Oritkarin kaltaista aluetta kaatopaikalle.

Ari Matila

Oulu

