Oulun valtuuston selvä enemmistö hyväksyi keväällä 2017 kaksikin valtuustoaloitetta (Veikko Ervasti, Mauno Murtoniemi), joissa edellytettiin eläinmuseon toiminnan turvaamista nykyisellä paikallaan. Tilahan on nimenomaan rakennettu eläinmuseota varten, ja sen soveltuvuutta johonkin muuhun toimintaan on syytä ihmetellä.

Nyt lähinnä yliopiston talousbyrokratian edustajista koostuva työryhmä esittää ”humoristisesti” eläinmuseon lopettamista ja korvaamista kertakäyttönäyttelyllä Pohjois-Pohjanmaan museon alakerrassa (kellarissa).

Kyse on todellisesta kulttuuriskandaalista. Käsittääksemme ammattikorkeakoulu ei ole vaatimassa itselleen eläinmuseon tiloja eikä kyse ole isoista summista; niillä ei yliopiston taloutta pönkitetä.

Emme tiedä keitä Oulun kaupungin edustajia on mahdollisesti ollut mukana eläinmuseon tapporyhmässä.

On vähintäänkin erikoislaatuista, että selvitystä ei ole tehty aloitteiden edellyttämältä pohjalta – eläinmuseon toiminnan turvaaminen nykyisellä paikallaan.

Käsittääksemme Heikki Kangasperkolla on laillinen tekijänoikeus ainutlaatuiseen dioraamaan. Tekijänoikeutta ei ole (onneksi!) annettu yliopistolle. Tekijänoikeuden voi antaa pois vain kirjallisesti, ja sitä ei ole tehty. Mitähän lakimiehet sanovat asiasta?

Millä nimellä pitäisi kutsua yhteiskuntaa, joka tuhoaa museoita, kirjastoja ja arkistoja aivan kuin talebanhallinto ja Isis tuhosivat ikivanhoja muistomerkkejä.

Nyt on kyse vuosikymmenien sivistyksellä luodusta satavuotiaan Suomen upeasta kokonaisuudesta, Oulun eläinmuseosta. Vai onko tässä kyseessä juhlistaa satavuotiasta Suomea näin kornilla tavalla?

"Käsittääksemme ammattikorkeakoulu ei ole vaatimassa itselleen eläinmuseon tiloja eikä kyse ole isoista summista; niillä ei yliopiston taloutta pönkitetä."

Toinen mahdollisuus on tietysti se, että kyseessä on ”lähtölaukaus” Oulun kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeelle. Jos eläinmuseo tuhotaan, niin kulttuuripääkaupunki -titteliä on mielestämme turha hakea.

Erno Paasilinna totesi aikoinaan, että oululainen kulttuuri on kuin uisi käsipohjaa tervassa. Eläinmuseon mahdollinen tuhoaminen on juuri sitä.

Paljosta ei kuitenkaan ole kyse. Oulun kaupunki, yliopisto ja Suomen yliopistokiinteistöt voivat halutessaan hoitaa asian – sitähän myös valtuusto on edellyttänyt.

Erkki Pulliainen

eläintieteen emeritusprofessori

Oulun yliopisto

Veikko Ervasti

emerituslehtori, biologia

ja maantiede

Oulu

