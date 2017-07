Verta, huumeita ja räjähdysaineita - Keela Pikkarainen opiskelee rikospaikkatutkijaksi Skotlannissa

Verta, huumeita, sormenjälkiä, räjähdysaineita. Niistä on Keela Pikkaraisen opinnot tehty. Hän nimittäin opiskelee rikosteknisiä tieteitä Abertayn yliopistossa Skotlannissa.



Alalle Pikkarainen päätyi puolivahingossa. Hän on aina tykännyt tieteistä, mutta ei keksinyt tarpeeksi vaihtelevaa ammattia.



Kerran rikoselokuvaa katsellessa äiti heitti, että voisit alkaa rikospaikkatutkijaksi.



– Innostuin heti. Onhan tämä ammatti, joka ei tule mieleen perustöitä pohtiessa, Pikkarainen kertoo.



Suomessa ei voi opiskella rikosteknisiä tieteitä. Ensin pitää opiskella poliisiksi, ennen kuin voi työskennellä poliisin sisällä rikospaikkatutkijana. Suunnaksi piti ottaa ulkomaat.



Pikkarainen kävi Oulun Lyseon lukion englanninkielisen IB-linjan, josta saa kansainvälisen ylioppilastutkinnon. Lukiossa hänelle vinkattiin Skotlannista.

– Skotlannissa voi opiskella ilmaiseksi, jos on eurooppalainen. Paikka myös kiehtoi minua.



Pikkarainen haki viiteen kiinnostavaan yliopistoon. Hän pääsi suoraan Abertayhyn.



Opiskelu on käytännönläheistä. Laboratoriossa roiskitaan hevosen verta, jotta nähtäisiin, miten tietyt jäljet syntyvät. Muutkin ruumiin eritteet ovat tulleet tutuiksi.



Yliopistolla on oma rikospaikkatalo. Esimerkiksi makuuhuone voidaan lavastaa rikospaikaksi, jota opiskelijoiden tulee tutkia.



– Yhdessä kokeessa piti ottaa hopeisesta kokistölkistä sormenjäljet. Se oli stressaavaa, koska aikaa oli vähän eikä jälkiä löytynyt millään.

